「どんどん美人になってる！」日向坂46メンバーが公開した“サンフレ愛な一枚”にファン反響！「サンチェが羨ましい」「いい顔してる」
人気アイドルグループ「日向坂46」が公式Ｘを更新。そのなかでメンバーの竹内希来里さんが投稿した一枚が小さくない話題を呼んでいる。
日向坂46は現在全国ツアーを敢行中だ。９月27・28日の両日には広島サンプラザホールでのライブに臨み、広島出身である竹内さんは感無量。その想いを自身のブログに綴り、グループ公式Ｘでもサンフレッチェ広島のマスコットキャラクター「サンチェ」のかぶりものやぬいぐるみと一緒に写った画像を公開した。
竹内さんは「どーも！！ いつもよりテンションが何乗もある。広島県出身の竹内希来里です」と書き出し、「どう言葉に表せればいいのか分からない。それほど、幸せで沢山の想いを受け取らせて頂いた二日間でした！ みんな、ありがとう。まずは感謝だね」と書き寄せた。さらに「また地元に帰って来る！そして、たくさんのおひさまを広島にご案内出来るようになる！そして、広島県にもっと日向坂46の魅力をお届けしたい！と更なる大きな夢が出来ました」とも記し、“広島愛”を炸裂させている。
SNSやネット上では、投稿をチェックしたフォロワーからの賛辞が続々。「どんどん美人になってる！」「サンチェ羨ましい」「こんなにサンチェになりたいと思ったことはない（笑）」「広島の誇り！」「おお！！サンフレサポ！！」「夢を叶えることができてよかったね」「いい顔してる」「ついに本格化してきた」「広島のサッカーも盛り上げてね〜」などなど、さまざまな声が寄せられた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
