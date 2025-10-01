少子化に歯止めがかからず、年金、医療、介護など社会保障の支え手は減り続けている。

持続可能な制度とするためには、負担増を含む改革が不可欠だ。国政のリーダーを担うつもりなら、そうした議論から目を背けてはならない。

自民党総裁選では社会保障改革が主要な論点となっているが、具体案にまで踏み込んで言及している候補はいない。

小林鷹之元経済安全保障相と茂木敏充前幹事長はいずれも、現役世代の負担を軽減する必要があるとして、高齢者も含めて負担能力がある人には支える側に回ってもらう、と訴えている。

２０００年度に７８兆円だった社会保障給付費は、２５年度に１４０兆円に膨れ上がる見通しだ。

それに伴って社会保険料の負担も増えている。総務省の調査によると、２人以上の世帯で、現役世代が勤務先から得る収入はこの間に年６３３万円から６９７万円に伸びた一方、社会保険料負担も年５８万円から８３万円に増加した。

この間に行われた消費税の２度の増税も含め、税と社会保険料の負担増が若者に結婚や出産をためらわせている面はあるだろう。

だが、給付の財源を過度に減らせば、社会保障の維持は難しくなる。現役世代の負担を軽減しつつ、安定財源を確保するには、幅広い世代が負担している消費税の増税が避けられないのではないか。

当面の課題は、医療費が高額になった場合に負担を抑える高額療養費制度の見直しだ。政府は、患者の負担割合の上限を引き上げようとしたが、批判を受けて今秋に結論を先送りしている。

小泉進次郎農相は、引き上げに慎重な考えを示している。

政府は社会保障費の削減などにより、年３・６兆円の少子化対策の財源を確保する予定だ。高額療養費の改革を見送るなら、少子化対策の財源をどう捻出するのかを、セットで示すべきだろう。

医療費を削減する案としては、湿布や保湿剤など市販薬と成分が似ている「ＯＴＣ類似薬」を、公的医療保険の適用から外すことも検討されている。患者の負担が過度に増えることがないよう、丁寧に議論を進める必要がある。

自民、公明両党は、今年の通常国会で日本維新の会の協力を得るため、維新が求めていた高校授業料の無償化を、財源を度外視して受け入れた。

こうした政局運営の姿勢が財政を一段と苦しくする一因になっていることを認識すべきだ。