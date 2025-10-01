高い発信力で経済界を代表する存在だっただけにあまりにも歯切れの悪い退場劇だ。

公益性の高い立場としての自覚を欠き、辞任は遅きに失したと言わざるを得ない。

経済同友会は、新浪剛史代表幹事が辞任したと発表した。新浪氏は記者会見で、同友会内で進退を巡る意見が割れたため、分裂を回避するために「辞任すべきだとの判断に至った」と述べた。

新浪氏は、違法な成分が含まれた疑いのあるサプリメントの購入問題で警察の捜査を受け、サントリーホールディングス（ＨＤ）会長を９月１日付で辞任した。

これを受け、同友会の審査会が資質と資格の面で検討を進めた結果、「辞任を求める勧告が相当」との報告をまとめたという。

ところが、その後の理事会では、辞任を求める理事と続投すべきだという理事に意見が割れ、合意を図るのが難しくなった。

経済界を代表し、政策提言を行う経済団体のトップは、とりわけ高い潔癖性と倫理観が求められよう。同友会のガバナンスの迷走は見苦しい。これでは厳しい提言を行っても、誰が耳を傾けるというのか。辞任は当然である。

同友会は、大企業の合意形成に重きを置く経団連と比べ、経営者が個人として参加し、斬新な提言を行うことを強みとしてきた。

論議を呼ぶ政策提言を、社会に届けるには、代表幹事への信頼感は大前提である。新浪氏がサントリーの会長を辞めた時点で、代表幹事の資格も失ったことは明白だったのではないか。

そもそもサントリーが新浪氏に対し、会長の資質を欠くと断じている。サプリを扱う会社のトップとして「疑義が生じることに問題がある」と指摘したためだ。

新浪氏は、サントリーの全取締役から辞任を求められた経緯がある。新浪氏が速やかに代表幹事を辞めず、進退を委ねたこと自体が理解に苦しむ判断だった。

新浪氏は、政府の経済財政諮問会議の議員は辞任しないという。同友会と同様、組織に進退の判断を丸投げするという姿勢を続けることに、国民の納得を得られると思っているのだろうか。

新浪氏は、グローバルな人脈を誇り、賃上げや雇用制度などについて歯切れのいい発言が持ち味の改革派の論客だ。諮問会議議員の在任期間も１０年以上となり、長く財界の顔的な存在だった。

同友会は信頼回復の道筋は険しいと肝に銘じ、迅速に後任の代表選びを進めてもらいたい。