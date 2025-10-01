【ニューヨーク＝小林泰裕】米オープンＡＩは９月２９日、対話型ＡＩ（人工知能）サービス「チャットＧＰＴ」に、１０歳代の子どもの利用を保護者が制限できる機能を導入したと発表した。

日本でも導入する。チャットＧＰＴは利用者が急増しており、子どもへの悪影響が社会問題となっていることに対応する。

発表や報道によると、１３〜１７歳の子どもと保護者のアカウントを連携させ、暴力や性的な内容など不適切な回答を自動で制限する。保護者が画像生成や音声での回答など一部機能を停止したり、利用できない時間帯を設定したりできる。１２歳以下は原則利用できない。

自殺をほのめかすなど子どもの心の不調を検知した場合、保護者に通知する機能も導入する。今後数か月で利用者が１８歳未満かどうかを判断し、保護機能を自動で適用させる技術の開発も進める。

チャットＧＰＴは２０２２年１１月の公開後、急速に利用者を伸ばし、現在、世界で１週間あたり７億人が利用する。過去の質問履歴から好みを学習し、利用者の意向や考えに沿った回答をすることも増加の一因とされる。ＡＩに対する精神的な依存が強まり、他者との交流が減ったり、孤立感を助長したりする恐れがあると指摘されている。

米国では４月、チャットＧＰＴを利用していた１６歳の高校生が自殺。両親は「自殺の方法を助言した」などとしてオープンＡＩを提訴した。米当局も９月、対話型ＡＩの運営会社に対し、子どもへの悪影響を防ぐ適切な対応をとっているかどうか調査を開始した。