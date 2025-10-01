1962年発売の疲労回復ドリンク「グロンサンバーモント」

「中外製薬」は貿易会社勤務で米国駐在の経験もあった上野十蔵が1925年、東京で中外新薬商会を創業したのが始まりだ。23年の関東大震災で自らが被災し、悲惨な負傷者の姿を目にして生命と健康に関わりたいと考えた。社名には「いずれは日本の医薬品も海外に出したい」との思いを込めた。（共同通信＝出井隆裕記者）

ドイツの製薬会社の輸入代理店として船出したが、すぐに医薬品の自社製造を開始。1930年には鎮痛・消炎・解熱剤のザルソブロカノンの開発に成功し、国民病だった結核の治療に貢献した。

太平洋戦争後、1951年に肝機能改善剤のグロンサン、翌年に殺虫剤のバルサンを発売。復興期に合わせて大衆薬の販売を大幅に伸ばした。グロンサンの名前を冠した疲労回復ドリンクのCMで用いた「5時から男」はバブル期の流行語になった。

2002年にスイス製薬大手ロシュの傘下に入った。大衆薬事業は売却し、医療用に経営資源を集中。現在、国内で売上高5位の製薬会社だ。22年には関節リウマチ治療薬アクテムラの新型コロナウイルス感染症への転用承認が注目を集めた。

1952年発売の殺虫剤「バルサン錠」

創業者の上野十蔵

鎮痛・消炎・解熱剤のザルソブロカノン

関節リウマチ治療薬のアクテムラ