Photo: はらいさん

仰向けだけじゃなく、横向きでも快適に眠りたいもんね。

幕張メッセで開催された東京ゲームショウ2025。発売予定のゲーム作品の試遊体験会から新型ハードウェアの展示まで、さまざまなコンテンツが用意されていました。

今年はARやVRに関連する展示も多かった印象を受けましたが、なかでもVRゴーグルを着けたまま快適に眠ることができる専用まくらのインパクトが強かったので体験してきました。

VR界隈では、メタバースで寝落ちするのがブームらしい

Photo: はらいさん

実は近年、VRゴーグルを着けたまま眠り、目覚めるといった文化がVR界隈で流行しているんだとか。仮想空間で友人と一緒に寝落ちができたりと、まるで修学旅行の夜のような感覚が楽しいんだとか。VR睡眠、略して"V睡（ぶいすい）"と呼ぶそうです。これは初めて知りました。

株式会社 ROOXは、ROOXxRというVRアクセサリーブランドを昨年発表し、東京ゲームショウ2025ではVR睡眠をより快適に過ごすための専用まくらを展示していました。多くの来場者の注目を集めていたブースの1つで、実際に並んで試そうとしていた方も多くいました。

Photo: はらいさん

まずは、クッションやまくらを使わない状態でVRゴーグルを着けたまま横になってみます。VRゴーグルによっては、500gを超えるモノも存在するため、この状態ではやはり頭にずっしりとした違和感のある重さを感じてしまい、決して簡単に寝落ちできる状況とは言えません。

VR睡眠専用まくらを3種類試してみます

Photo: はらいさん

そこでまず最初に試したのが、初代「ぶいすいーと」。一般的なまくらと比べてだいぶ特殊な見た目をしていますが、この専用まくらを使えばVRゴーグルを着けたまま仰向けになっても頭がだいぶラクに固定されるため快適度がかなり増した感じがしました。VR睡眠専用まくらの破壊力、恐るべし...。

Photo: はらいさん

続いて試したのが、「ぶいすいーと スイフト」。こちらはまくらの中央部分に小さな穴が空いていて、頭を乗せると良い感じにスポッとハマりました。頭がまくらに埋もれる感覚がとても快適で、VRゴーグルを着けた状態でも頭部の重さがそこまで気にならなかったほど。きっと、あと5分ほどこの状態でいたらスヤスヤと寝落ちしていたと思います。

Photo: はらいさん

そして最後に試したのが、「ぶいすいーと Your Side」。これまでの仰向け特化型に加えて、第3世代ではついに横寝に対応。「VR睡眠はフレンドと見つめ合うのも大事」というユーザーの声に応えて開発されたんだとか。

Photo: ヤタガイ

VRゴーグルを着けたままでも横寝が可能ということで、横を向いてみるとそこにはスヤスヤと眠っている姿が。なるほど、誰かと一緒に眠ることで安心感が得られて眠りにつきやすくなるのかもしれませんし、何より現実世界、仮想空間問わず自分の好きな空間で眠れるのは強みと言えそう。これは確かに流行っていきそうな予感。

以上、東京ゲームショウ2025で見つけたVR睡眠専用まくらのレポートでした。

おやすみな...さい...。

Source: ROOX Online