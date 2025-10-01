例年は冬に流行する感染性胃腸炎の患者数が今年春以降、過去最多の水準で推移しており、各地の保育施設などで集団感染も相次いでいる。

新タイプのノロウイルスの拡大が原因とみられ、専門家は予防に向けた対策の徹底を呼びかける。（高田結奈、秋野誠）

「感染者が出た時には広げないための初動が何より大切だ」。東京都世田谷区の特別養護老人ホーム「芦花（ろか）ホーム」の那須康樹・サービス係長は、厳しい表情で感染性胃腸炎への警戒感を口にする。

約１００人が入所する芦花ホームでは、職員らが毎朝、ウイルス対策の洗浄水を用意し、入所者が食事した後のテーブルや手すりなどをこまめに拭く。全職員向けの感染症対応の研修も年２回実施し、防護服の着脱や吐しゃ物の処理の手順などを確認している。

だが、対策を徹底しても、ウイルスの侵入を防ぐのは難しい。芦花ホームでは昨年１〜２月、入所者と職員の計１０人が感染性胃腸炎とみられる下痢や嘔吐（おうと）などの症状を訴えた。これを受けて感染症対策マニュアルを改訂し、ノロや新型コロナなどウイルスごとに具体的な処置が講じられるようにしたという。那須係長は「高齢者は重症化リスクが高く、職員に広がれば介護サービスを提供できなくなる。感染状況は気がかりだが、対策を徹底して予防したい」と強調した。

◇

感染性胃腸炎は、患者の排せつ物や吐しゃ物、ウイルスに汚染された食品などを通して感染し、嘔吐や下痢、発熱などの症状を引き起こす。原因は細菌やウイルスなど様々で、中でもノロウイルスはしばしば集団感染を引き起こす。

国立健康危機管理研究機構（ＪＩＨＳ）の３０日の発表によると、全国約２０００の定点医療機関から２１日までの１週間に報告された患者数は、１医療機関あたり３・９人（速報値）。１９９９年に統計を取り始めてからこの時期としては最多で、今年は３月上旬に１１・３８人でピークとなった後も高い水準で推移している。

集団感染も全国で相次ぐ。福岡市の保育施設では８月１９〜２３日、１〜２歳の園児１２人と職員２人が嘔吐や下痢などの症状を訴え、４人の園児からノロウイルスが検出された。また、岩手県内の教育・保育施設でも８月２４日〜９月４日、園児３４人に嘔吐や下痢などの症状が出て、うち３人からサポウイルスが検出された。

北里大の片山和彦教授（ウイルス学）によると、ノロウイルスの「Ｇ２・１７」と呼ばれるタイプで、遺伝子の変異した株が昨年から広がっているという。片山教授は「変異株に免疫を持たない人が多いため、感染拡大につながっている」と分析する。

対策としては、▽患者の汚物を処理する際は手袋・マスクを着用し、袋に密閉して捨てる▽患者が使った食器や衣類は他と分けて洗浄、消毒する▽塩素系漂白剤を使って消毒する――などが挙げられる。片山教授は「子どもや高齢者は重症化しやすいので、特に注意が必要だ」と話している。