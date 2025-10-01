新日本プロレスは３０日、東京都新宿区の歌舞伎町で、来年１月４日の東京ドーム大会に向けた公開記者会見を行った。同大会でデビュー戦を行う東京五輪柔道男子１００キロ級金メダルのウルフ・アロン（２９）と、同日引退するエースで社長の棚橋弘至（４８）が出席。注目の対戦カードについては棚橋が「誰とやるかは…もうちょっと待ってください。今日はまだ発表できない」と頭を下げ、集まったファンの一部から「え〜」と残念がる声も上がったが、軽妙なトークで大会をＰＲした。

日本の五輪金メダリストとして初めてプロレスデビューするウルフは「誰とやりたいというより、どんな相手と戦うことになっても全身全霊で倒しにいくだけ。（日本人、外国人も）関係ない。柔道の時と一緒」と闘魂のかけらをのぞかせた。

会見でウルフと並んだ棚橋は「ここ（２人）でやるんじゃないかという声もあるが、それはない」と改めて否定。現役レスラーとして交わることがほぼなくなったウルフは「戦いたい気持ちはあるが、デビューしていない僕が相手を務めるのも違う。棚橋さんが（新日本に）残したものはあるので、それを何か形に変えていけたら」と、逸材イズム継承を誓った。

注目のデビュー戦まで残り３カ月となったが、ほぼ毎日道場に通って練習を重ねており「今はプロレスの技の練習だったり、試合の練習を少しずつやれるようになってきた段階」と報告。キツいメニューもあるが「やりたくて始めたプロレスだし、デビュー戦も決まっているので、心が折れることはない」と頼もしく言い切った。

７月からは大会でセコンドにもついているが「映像を見て、他のヤングライオンに比べて（雑用の）動きが遅いんですよ。もっと速く動けるようにしたい」と明かし、棚橋社長は「（自分は）したことないな。すごいね」と感心しきり。「柔道で実績を残しているのに、練習も含めて学ぶ姿勢があって、１からスタートしてくれている心意気がうれしい」と超大物ルーキーに目尻を下げた。