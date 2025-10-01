声優の内田真礼と石川界人が結婚発表、野球ファンがざわつくワケ

芸能界の大物カップルが野球界をも賑わしている。9月30日、声優の内田真礼と石川界人が結婚を発表。互いのSNSで報告した。内田はソフトバンクファンとして知られており、野球ファンからも祝福が相次いだ。

内田は自身のXで「皆様にご報告です」と記し、連名のコメントを画像で公開。「突然のご報告となりますがこのたび内田真礼と石川界人は結婚いたしました」と報告した。

内田はソフトバンクファンとして知られているためネット上の野球ファンも驚き。祝福のコメントが寄せられた。

「ご結婚後もホークスの女神様でいて」

「ホークス勝利の女神まれいたそが！！」

「もうホークス祝砲打つじゃん」

「ずっと幸せになってほしくて嬉しくて泣く」

「おええええ？？？ ホークスの勝利の女神まれいたそと結婚！？」

「まれいたそがこのタイミングで結婚を発表したのはホークスがリーグ優勝したからだと予想」

内田は9月6日のソフトバンク―楽天戦で始球式を務め、試合は完勝。ソフトバンク公式Xによると、内田が登場すると6戦6勝で、不敗神話が続いている。お相手の石川とは人気アニメ「青春ブタ野郎」シリーズなどで共演していた。



（THE ANSWER編集部）