¡ÖÅ·ºÍ¡×ºäËÜ¤ËÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ä¡ÖÅØÎÏ¤ÎÅÄÃæ¾Âç¡×¤¬¶¦¤Ëµð¿Í¤Ç¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¡ÆüÊÆÄÌ»»£²£°£°¾¡¤ÇÊú¤¹ç¤¤¡Ö´¶ÌµÎÌ¡×
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í£´¡½£²ÃæÆü¡Ê£³£°Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¤ÎÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤¬ÂÔË¾¤ÎÆüÊÆÄÌ»»£²£°£°¾¡¡ÊÆüËÜ£±£²£²¾¡¡¦ÊÆ¹ñ£·£¸¾¡¡Ë¤òÃ£À®¤·¤¿¡£ÃæÆüÀï¡ÊÅìµþ£Ä¡Ë¤ËÀèÈ¯¤·¡¢£¶²ó£²¼ºÅÀ¤ÎÇ´Åê¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÅÐÈÄ¤Ç£³¾¡ÌÜ¤òµó¤²¡¢¶â»úÅã¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¡£ÆüÊÆÄÌ»»¤Ç¤ÎÃ£À®¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¡Ê¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë°ÊÍè¡¢ÆüËÜ¿Í£´¿ÍÌÜ¡£²¦¼ê¤ò¤«¤±¤Æ¤«¤é£³Ï¢ÇÔ¤È¶ì¤·¤ó¤ÀËö¤ÎÂçµÏ¿¡£³ÚÅ·»þÂå¤Î£²£°£±£³Ç¯¤Ë¥·¡¼¥º¥ó£²£´¾¡£°ÇÔ¤ÎÅÁÀâ¤òºî¤ê¡¢Ì¾Ìç¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ç¤â¥¨¡¼¥¹¤òÄ¥¤Ã¤¿ÃË¤¬¡¢ºòµ¨£°¾¡¤Î¶ìÆñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¡£
¡¡ÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ë·Ê¿§¤À¤Ã¤¿¡£¿´¤«¤é¡¢ÅÄÃæ¾¤Ï´î¤ó¤À¡£Ç®¤¯Êú¤¹ç¤Ã¤¿¤Î¤ÏÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤ÎºäËÜ¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÈà¤«¤é²ÖÂ«¤ò¤â¤é¤¨¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤ÇÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»×¤¤½Ð¤Ç¤¹¡×¡£ÆüÊÆÄÌ»»£´£³£²»î¹çÌÜ¡£¤º¤Ã¤ÈÂÔ¤Á¾Ç¤¬¤ì¤¿£²£°£°¾¡¤Î·®¾Ï¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö´¶ÌµÎÌ¡£ºÇ¹â¤Ç¤¹¡£¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ËÆþÃÄ¤·¤Æ¤«¤é¡¢Áá¤¯Åìµþ£Ä¤Ç¾¡¤Á¤¿¤¤¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤â¤Î¤¹¤´¤¯¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡£¸·î£²£±Æü¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤Æ¤«¤é£´ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤Ç¡¢º£µ¨ºÇ½ªÅÐÈÄ¡£²¿ÅÙ¤â£²·³¤ÇÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¾®ÎÓ¤ò¼«¤é¡Ö»ØÌ¾¡×¤·¡¢£±·³½é¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ç£¶²ó£²¼ºÅÀ¡£»ý¤Æ¤ëÎÏ¤òÁ´¤Æ½Ð¤·¤¤ê¡¢£²£³Ç¯£¶·î£²£¶Æü°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÅìµþ£Ä¤Ç¤ÎÇòÀ±¡£ºÇ¸å¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤ÇÎ¾ÏÓ¤òÆÍ¤¾å¤²¤¿¡£¡Ö½¸Ãæ¤·¤¿¤¯¤Æ¤â¡¢ÂÇ¤¿¤ì¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¤È¤«¼«Ê¬¤Î¼å¤µ¡¢»¨²»¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢ÂÇ¤Á¾Ã¤·¤Æ¡£¤½¤Î·«¤êÊÖ¤·¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡£°£·Ç¯£³·î£²£¹Æü¤Î¥×¥í½éÅÐÈÄ¤Ï£²²ó»ý¤¿¤º£Ë£Ï¡££±£¸ºÐ¤«¤éÌîÂ¼¹îÌé´ÆÆÄ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æº£¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¥Þ¡¼·¯¡¢¿À¤Î»Ò¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê»Ò¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿²¸»Õ¤Ë¤Ï¡¢¹ßÈÄ¸å¥Ù¥ó¥Á¤ÇËè²ó¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£¡Ö°ìÈÖÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ä¡×¡£ÎÙ¤ÇÀâ¤«¤ì¤¿¶µ¤¨¤¬ÁÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡££±£±Ç¯¤Ë£±£¹¾¡¤ÇÂôÂ¼¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¤¬¡¢Íâ£±£²Ç¯¤Ï£±£°¾¡»ß¤Þ¤ê¡£À±ÌîÀç°ì´ÆÆÄ¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¡£¡Ö¥ï¥·¤Ë¤ªÁ°¤Î¥Ü¡¼¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤Ã¤È¾¡¤Ã¤È¤ë¤ï¡×¡££±£³Ç¯¤Î£²£´¾¡£°ÇÔ¤ÏÅÁÀâ¤È¤Ê¤ê¡¢³ÚÅ·¤ËµåÃÄ½é¤Î¥ê¡¼¥°£Ö¡¢ÆüËÜ°ì¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
¡¡³¤¤òÅÏ¤ê¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤ÇÆüËÜ¿Í½é¤Î£¶Ç¯Ï¢Â³£²¥±¥¿¾¡Íø¡£ÃÏ¸µ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»æ¤ÎÄËÎõ¤ÊÈãÈ½¡¢Ï¢Æü¤Î¤Æ¤Î¤Ò¤éÊÖ¤·¤Ë¤â¡Ö±Ñ¸ì¤ä¤·Ê¬¤«¤é¤ó¡£ÆÉ¤Þ¤ó¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¿¡×¤È¹Ý¤Î¿´¤¬½â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÌ¾Ìç¤Î¸µ¥¨¡¼¥¹¤¬¡¢¿¼¤¤°Ç¤ËÌÂ¤¤¹þ¤ó¤À¡£Æ¬¤ÈÂÎ¤¬Ï¢Æ°¤·¤Ê¤¤¡£¡Ö¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤¿¡×¡£Åú¤¨¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ì¤Þ¤Þ¡¢ºòµ¨¤Ï£±£¸Ç¯ÌÜ¤Ç½é¤Î£°¾¡¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¥È¥ó¥Í¥ë¤Ç¤â¤¬¤¯»þ¡¢ºÆ¤Ó¡È»Õ¡É¤È½ä¤ê²ñ¤Ã¤¿¡££±£¹£·¾¡¤ÇÂÆ§¤ß¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æµ×ÊÝ½ä²óÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤Ï¸À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¢¤ì¤À¤±¤Î²¦ÍÍ¤¬Êø¤ì¤¹¤®¤ä¡£¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤ï¡×¡£¥¥ã¥ó¥×½éÆü¤«¤éÌÔÆÃ·±¤ò¼õ¤±¡¢¼´Â¤¬ÄÙ¤ì¤ÆÏÓ¤¬²¼¤¬¤ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò½Ä²óÅ¾¤ÇÂÎ¤ò»È¤¦Æ°¤¤Ë°ì¿·¡£¡ÖÊ¬´ôÅÀ¤Ïµ×ÊÝ¤µ¤ó¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¡£´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡££²·î£±Æü¤«¤éÌó£¸¤«·î¡£¶¦¤ËÊâ¤ó¤ÀÀè¤Ë£²£°£°¾¡¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÎ¤«¤é¡ÖÅØÎÏ¤ÎÅÄÃæ¡×¤À¤Ã¤¿¡£ºäËÜ¤Ï¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é¡ÖÅ·ºÍ¡×¤È¾Î¤µ¤ì¡¢¼þ¤ê¤¬½¬ÆÀ¤Ë£±½µ´Ö°Ê¾å¤«¤«¤ëÎý½¬¤ò£²Æü¤Ç¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¡£°ì¸þ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¼«Ê¬¤¬·ù¤À¤Ã¤¿¡£¼«Âð¤Ç¿²¤½¤Ù¤ê¡¢Å·°æ¤ËÀ×¤¬¤Ä¤¯¤Þ¤Çµå¤òÅê¤²Â³¤±¤ëÆü¡¹¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¼þ°Ï¤Ë±£¤·¡¢»ØÀè¤Î´¶³Ð¤òÃÃ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡È¥³¥½Îý¡É¤Ï£²£µÇ¯°Ê¾å¤¿¤Ã¤¿º£¤âÂ³¤¯¡£¡Ö¾Âç¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¤¡×¡½¡£Îý½¬¸å¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Ãµ¤·¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢Ã¯¤â¤¤¤Ê¤¤°Å°Ç¤Ç¤¤¤Ä¤â¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Ï¥ä¥È¡×¤ËÉé¤±¤¸¤È»Ï¤á¤¿ÅØÎÏ¤Ï¡¢Îà¤¤¤Þ¤ì¤ÊºÍÇ½¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ç£³£·ºÐ¡£¡ÖÀè¤ÏÄ¹¤¯¤Ê¤¤¡×¤È°ú¤ºÝ¤â¤è¤®¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Îý½¬Æü¤ÏÄ«£¶»þÁ°¤ËÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤·¡¢³«»Ï£²»þ´Ö°Ê¾åÁ°¤Ëµå¾ìÆþ¤ê¤·¤ÆÂÎ¤ò¤Û¤°¤¹¡£¼ê¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤¤É×¿ÍÆÃÀ½¤Î¥ï¥«¥á¤È¥¿¥é¥³¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¤¬£²¤Ä¡£ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤ò¤¤¤¤¥Ñ¥Ñ¤Ê¤ó¤Æ»×¤ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ºÊ¡¢Â©»Ò¡¢Ì¼¤Ï¤É¤ó¤Ê»þ¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤Ä¤é¤¤ÉôÊ¬¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤»¤Æ¤ë¡£¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¾¡¤Ä»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¡£²ÈÂ²Á´°÷¤È°¦¸¤¤Î¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë¤ò¹ï¤ó¤À¥°¥é¥Ö¤ò¼ê¤Ë¡¢£¸£µµå¤Ëº²¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡Äü¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¤â¤¦´üÂÔ¤Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È³ÚÅ·¤òÂàÃÄ¤·¡¢µá¤á¤¿¿·¤¿¤Ê¾¡Éé¤Î¾ì¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤«¤é¤Ï£Ã£Ó¤Ç¤ÎÀèÈ¯µ¯ÍÑ¤âÌÀ¸À¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¤³¤³¤¬¥´¡¼¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£°ì¤Ä¤Ç¤â¾¡¤Á¤¿¤¤¡£ÊÑ²½¤ò¶²¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¿Ê²½¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡£ÌÁÍ§¤Î¤¤¤ë¾Ð´é¤ÎÎØ¤ÎÃæ¤ÇÂç°Î¶È¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡£¡ÊËÙÆâ¡¡·¼ÂÀ¡Ë
¡¡¢¡ÅÄÃæ¡¡¾Âç¡Ê¤¿¤Ê¤«¡¦¤Þ¤µ¤Ò¤í¡Ë£±£¹£¸£¸Ç¯£±£±·î£±Æü¡¢Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¡££³£¶ºÐ¡£¶ðÂçÆÑ¾®ËÒ¡ÊËÌ³¤Æ»¡Ë¤Ç¤Ï¹Ã»Ò±à¤Ë£³ÅÙ½Ð¾ì¤·¡¢£²Ç¯²Æ¤ËÍ¥¾¡¡¢£³Ç¯²Æ¤Ë½àÍ¥¾¡¡££²£°£°£¶Ç¯¹â¹»À¸¥É¥é¥Õ¥È£±½äÌÜ¤Ç³ÚÅ·ÆþÃÄ¡££±£³Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢£²£±Ç¯³ÚÅ·Éüµ¢¡££²£µÇ¯µð¿Í°ÜÀÒ¡££±£³Ç¯£Í£Ö£Ð¤ÎÂ¾¡¢ÂôÂ¼¾Þ£²ÅÙ¡¢ºÇÂ¿¾¡£²ÅÙ¡££±£¸£¸¥»¥ó¥Á¡¢£¹£·¥¥í¡£±¦Åê±¦ÂÇ¡£¹¥¤¤Ê¸ÀÍÕ¤Ï¡ÖÝæ»ý¤Á¡×¡£º£µ¨Ç¯Êð£±²¯£¶£°£°£°Ëü±ß¡Ê¿äÄê¡Ë¡£