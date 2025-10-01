プロ野球・巨人の田中将大投手（３６）の日米通算２００勝を祝福し、親交のある「ももいろクローバーＺ」が３０日、スポーツ報知に独占コメントを寄せた。マー君と、ももクロは１０年以上の親交があり、長らく登場曲を担当する盟友。歓喜のニュースに「みんなで応援していたから、この瞬間がすごくうれしい」と偉業をたたえ、「これからまだまだ応援していきたい」とさらなる活躍を期待した。

レギュラーシーズン最後の先発登板での偉業達成に、喜びがあふれ出た。

４人はスポーツ報知に祝福の動画を寄せ、「おめでとう！」「すご〜い！」「素晴らしいです」と口々に祝福した。リーダーの百田夏菜子（３１）は「２００勝をずっとみんなで応援していたから、この瞬間がすごくうれしい」と大記録をたたえた。

田中将と、ももクロの歴史は長い。楽天時代の２０１２年、モノノフを公言していた田中が同年の登場曲に「走れ！」など３曲を使用したことから、交流がスタート。米大リーグに移籍後も、ももクロの楽曲を使用しており「吼（ほ）えろ」や「背番号」「Ｍｙ Ｄｅａｒ Ｆｅｌｌｏｗ」など、全力投球のスタイルにマッチする名曲が生まれた。２１年には歴代応援歌を収録したアルバム「田中将大」をリリース。若きエースから球界を代表する投手へ―、ステップアップする過程をリスペクトしてきた。

百田は「ずっと登場曲を歌わせてもらったり、プライベートでもご飯に連れていってもらったりしたことがある」と回想。佐々木彩夏（２９）は今年８月７日の巨人―ヤクルト戦（東京ドーム）のファーストピッチセレモニーに登場したが、「当日はマー君が先発で、こんなに光栄なうれしいことはなかった。（今年の登場曲の）『Ａｃｃｅｌｅｒａｔｉｏｎ』も聴けて、格好良かった」と思わぬ巡り合わせに感謝。「マー君を宿して投げさせてもらった」と笑みを見せた。

日本球界４人目の大偉業に、４人もエネルギーをもらった。百田は「私たちもうれしいですし、これからもまだまだ応援していきたいと思います！」。

ビジターでの登板が続いたが、最後は本拠地の東京ドームで決めた球界のレジェンド右腕。さらなる歩みを見守っていくつもりだ。（宮路 美穂）