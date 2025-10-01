経営再建中の日産自動車（横浜市）が、サッカーＪ１横浜ＦＭの株式の売却を検討しているとの９月２９日付のスポーツ報知の報道を受けて、日産出身で同クラブの中山昭宏社長（５８）が３０日、横浜市内で初めて取材に応じた。同社長は「マリノスとしてオフィシャルに言えるものはない。我々では答えられないところもある」と身売りが検討されていることは否定しなかった。横浜ＦＭのサポーターらには「ご心配をおかけしていることに対しては、おわびの気持ちを持っています」と話した。

既にＩＴ大手など複数の企業が身売り先の候補に挙がっているが、家電量販店大手「ノジマ」に売却を打診したことがこの日、判明。ノジマは横浜市に本社を置き、１２年に社会人女子のサッカーチームを発足。現在は「ノジマステラ神奈川相模原」として女子のＷＥリーグに参戦する。ノジマは横浜ＦＭの本拠地である「日産スタジアム」の命名権の取得にも意欲を示しているという。

横浜ＦＭは、１９７２年の日産自動車サッカー部創部から半世紀を超える歴史を持ち、９３年のＪリーグ開幕時から在籍する「オリジナル１０」の名門。親会社の業績不振に揺れる中で、中山社長は「日産自動車サッカー部から大事にしてきたものが、今のマリノスの財産。その財産が我々の価値になり、その価値を皆さまが支えてくださっている。そこの根幹は必ず守っていく」と強調した。

チームはこの日から柏戦（４日・三協Ｆ柏）に向けて非公開で再始動した。５度のＪ１優勝は歴代２位で、オリジナル１０でＪ２降格経験がないのは横浜ＦＭと鹿島の２クラブのみだ。残り６試合で現在１７位。降格（今季はＪ１で１８位以下）は十数億円規模とみられる売却額にも多大な影響を与えかねないだけでなく、歴史を積み重ねたクラブの誇りを懸けた戦いになる。中山社長は横浜ＦＭのトップとして「今、クラブが第一優先にしているのはＪ１残留。そこはぶれずに変わらずにやっていきたい」と語った。