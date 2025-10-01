¡ÚÃæÆü¡ÛÍúÀµ¼Ò½Ð¿È¤ÎÊ¡ÅÄ¹¬Ç·²ð¤¬¥×¥í½éÅÐÈÄ¤Ç£³¿Í»Â¤ê¡¢ºÇÂ®£±£µ£±¥¥í¡ÖÍèÇ¯¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÅêµå¤À¤Ã¤¿¡×
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í£´¡½£²ÃæÆü¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡Æ²¡¹¤È¤·¤¿¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£ÍúÀµ¼Ò½Ð¿È¤ÎÃæÆü¤Î£²Ç¯ÌÜº¸ÏÓ¡¦Ê¡ÅÄ¤¬¥×¥í½éÅÐÈÄ¡£¡Ö»×¤Ã¤¿¤è¤ê¡¢¶ÛÄ¥¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÅê¤²¤¿¤¤µå¤òÅê¤²¤é¤ì¤¿¡×¡££¸²ó¤Î£±¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò£³¼ÔËÞÂà¤ËÎÁÍý¤·¡¢´À¤ò¿¡¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÆ¬¡¦Ãæ»³¤òÍ·Ä¾¡¢ÁýÅÄÎ¦¤ò»°¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤ë¤È¡¢¾®ÎÓ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¤³¤ÎÆü¡¢ºÇÂ®¤È¤Ê¤ë¹â¤á¤Î£±£µ£±¥¥í¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£¾®»³£²·³Åê¼êÅý³ç¥³¡¼¥Á¤Î¿äÁ¦¤â¤¢¤ê¡¢½ä¤Ã¤Æ¤¤¿£±·³¤ÎÅÐÈÄµ¡²ñ¤ÇÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡£±£µ£°¥¥íÄ¶¤ÎÀèÈ¯º¸ÏÓ¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤Î£²·î£±£²Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡ÊÆÉÃ«¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÀèÆ¬¤ÎÅÙ²ñ¤«¤é¿¹·É¡¢¾¾Èø¤Ë£³¼ÔÏ¢Â³ÈïÃÆ¡££³²ó£±£°°ÂÂÇ£·¼ºÅÀ¤ÈÀöÎé¤òÍá¤Ó¡¢¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤âÅÐÈÄµ¡²ñ¤¬·ã¸º¤·¤¿¤¬¡¢É½ÉñÂæ¤Ë¤Ï¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡£°æ¾å´ÆÆÄ¤Ï¡ÖµîÇ¯¡¢£²·³¤òÍÂ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ê£²·³´ÆÆÄ¡Ë»þ¤ËÌÌÇò¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö£´Ëü¿Í¤ÎÃæ¤ÇÅê¤²¤ëµ¤»ý¤ÁÎÉ¤µ¡¢¤³¤³¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤³¤½¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤À¡×¤È¤Í¤®¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¡Ê¾º³Ê¤Ë¡ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤·¡¢°Õ¼±¤ò¹â¤¯¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¡£ÍèÇ¯¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÅêµå¤À¤Ã¤¿¡×¡£¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤ËÎ©¤Ã¤¿ÍË¾³ô¤Ï¼ý³Ï¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎÏ¶¯¤¯¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£¡Ê¿¹²¼¡¡ÃÎÎè¡Ë
¡¡¢¡Ê¡ÅÄ¡¡¹¬Ç·²ð¡Ê¤Õ¤¯¤À¡¦¤³¤¦¤Î¤¹¤±¡Ë£²£°£°£µÇ¯£¸·î£±£±Æü¡¢Âçºå»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡££²£°ºÐ¡£¾®³Ø£²Ç¯¤ÇÌîµå¤ò»Ï¤á¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤ÏÂçºå¼ÆÅç¥Ü¡¼¥¤¥º¤Ç¥×¥ì¡¼¡£ÍúÀµ¼Ò¤Ç¤Ï£±Ç¯½©¤«¤é¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¡££³Ç¯¥»¥ó¥Ð¥Ä¤Ï½éÀïÇÔÂà¡£Æ±²Æ¤ÏÂçºåÂç²ñ·è¾¡¤ÇÂçºå¶Í°þ¡¦Á°ÅÄÍª¸à¡Ê¸½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤ËÅê¤²¾¡¤Á¡¢¹Ã»Ò±à¤Ç¤Ï£³²óÀï¿Ê½Ð¡££²£³Ç¯¥É¥é¥Õ¥È£´°Ì¤ÇÃæÆüÆþ¤ê¡£º£µ¨£²·³¤Ç¤Ï£±£¹ÅÐÈÄ¤Ç£°¾¡£±ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£²¡¦£¶£·¡££±£¸£²¥»¥ó¥Á¡¢£¸£¶¥¥í¡£º¸Åêº¸ÂÇ¡£¿äÄêÇ¯Êð£¶£±£µËü±ß¡£