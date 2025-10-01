Ｊリーグが、ドイツ１部レバークーゼンやオーストリア１部ザルツブルク、オランダ１部ＰＳＶなどで監督を歴任したドイツ人指導者、ロジャー・シュミット氏（５８）を、アドバイザーとして招へいすることが３０日、分かった。２４年８月までポルトガル１部の名門ベンフィカを率いていた欧州での実績十分の現役指導者を、クラブではなくＪリーグが招くという、極めて異例の試みとなる。

１３―１４年にはザルツブルクでリーグ、カップ戦の２冠を達成し、欧州ＥＬでもベスト１６に進出するなど、結果を残してきたシュミット氏。２０〜２２年にはＰＳＶを率い、日本代表ＭＦ堂安（現ドイツ１部フランクフルト）も指導した。高い位置で相手に襲いかかるような攻撃的な守備、ボールを奪えば最短距離でゴールを狙うスタイルで、現代サッカーの潮流を作り上げたひとりでもある。欧州トップクラブの監督候補としても名前が挙がる名将だ。

関係者によると、Jリーグのグロバール化を目指す施策の一環で、J入り後は若手選手の指導や、Jクラブの指導者、GM職への講師を務めるプランがあるという。

最前線にいるシュミット氏とJリーグが契約を交わしたことで、Jクラブの監督人選におけるグローバル化や視線を上げることにもつながりそうだ。