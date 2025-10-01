「自分で立ち上がる」喜びを支援！あいネット 自立支援型立位介助ロボット『すくっとたてる君』

あいネットは、世界初となる自立支援型立位介助ロボット『すくっとたてる君』(特許出願中)を開発しました。

2025年10月から11月にかけて、東京・名古屋・大阪・福岡の4大都市で開催される展示会で初公開し、体験展示を行います。

従来の「人が持ち上げる介助」ではなく、利用者自身の力で立ち上がる動作を引き出す仕組みで、介護の景色を変えることを目指すロボットです。

あいネット 自立支援型立位介助ロボット『すくっとたてる君』

26年間にわたり介護現場に携わってきた「あいネット」が、介護する側・される側の両方がもっと安心して希望を感じられる介護を目指して開発。

このロボットは、利用者の自立を促進し、介護現場全体のケアの質を向上させ、さらに介護職員の腰痛リスクを低減するという、三方向への効果を同時に実現します。

製品の特長

『すくっとたてる君』は、介護現場の経験とバイオメカニクスの理論を融合させて開発されました。

利用者の残っている筋力を活かす設計で、「持ち上げる介助」ではなく「自分で立ち上がる」喜びを支援します。

介護者はロボットの操作と移動を行うだけなので力仕事から解放され、利用者は自立支援とリハビリを同時に実現できるのが大きな特長です。

4大都市の展示会で初公開・体験展示

『すくっとたてる君』は、2025年10月から11月にかけて開催される以下の4つの展示会で初公開されます。

ブースでは実際にロボットを体験でき、介助する側・される側の両方を体感することが可能です。

第8回介護・福祉EXPO

開催日時：2025年10月1日(水)〜3日(金) 10:00〜17:00

会場：幕張メッセ (千葉県)

第20回しんきんビジネスフェア2025

開催日時：2025年10月10日(金) 10:00〜17:00

会場：ポートメッセなごや (愛知県)

大阪ケアウィーク’25

開催日時：2025年10月15日(水)〜17日(金) 9:30〜17:00

会場：インテックス大阪 (大阪府)

令和7年度福祉用具セミナー・展示会

開催日時：2025年11月6日(木) 12:00〜15:30

会場：クローバープラザ (福岡県)

「持ち上げない介護」を実現し、介護する側とされる側の両方に希望をもたらす、新しい介助ロボット。

介護の未来を変える可能性を秘めた『すくっとたてる君』の登場に注目です。

有限会社あいネットが開発した自立支援型立位介助ロボット『すくっとたてる君』の紹介でした。

