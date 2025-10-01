今季限りで現役を引退する阪神・原口文仁内野手（３３）が３０日、兵庫・西宮市内の球団事務所で引退会見に臨み、日本シリーズ出場を目指す意気込みを明かした。１軍練習に参加した後に「僕の中でスーツは早い」とユニホーム姿のまま登場。「ＣＳや日本シリーズで、結果でチームに貢献したいという気持ちを持ってずっと練習している」と燃える思いを言葉にした。

プロ１６年目の今季は１５試合の出場で打率６分７厘、２打点。「結果が出ないことが一番」と９月下旬に引退の報告を球団にしたが、不屈の男らしく「戦力に少しでもになれるように」と最後までチームに帯同して練習を続ける道を選んだ。現役時代にバッテリーを組んだ藤川監督は「勝負師」と評し、戦力として「彼の力が必要になる。そう信じている」と期待を寄せた。

ただ、戦いが終わればユニホームを脱ぐ。度重なる故障による育成契約、進行程度「ステージ３ｂ」の大腸がん…。何度も何度も試練を乗り越えてきたプロ野球人生を思い返し、勝負師は涙を流した。「心が折れることなく前を向いてできた。少し寂しい気持ちもある。野球と出会えて良かった」と感謝した。

レギュラーシーズン最終戦の２日・ヤクルト戦（甲子園）後に引退セレモニーが行われる予定。今後のポストに関して問われた竹内球団副本部長は「決まってお話することがあれば報告します」と言及した。涙を拭った原口は表情を引き締め、会見場を出た。仲間と共に最高のフィナーレに向かって、まだ戦いは続く。（中野 雄太）

―９月１３日・巨人戦（東京Ｄ）で今季初安打初打点

「小さい頃からオヤジ（２３年に死去）に東京ドームに連れて来てもらって、特別な球場。なんか一本、出そうだな…と。いいところを見せられて良かったです」

―２３年は野手をまとめてリーグ制覇

「ベンチにいる時は岡田監督の近くにいって、どういう話をしているのかすごく興味がありました。リーグ優勝の日の歓声は今まで聞いたことがないくらいすごくて。貴重な経験でした」

―今後やってみたいこと。「野球と社会に貢献したい気持ちがあります。子どもたちに野球を教えたり、（野球界の）裾野を広げたり、自分が経験したことをみんなに伝えていきたいです」

―ファンにメッセージを

「最後までみんなと一緒になって日本一を目指して頑張りますので、応援よろしくお願いします。１６年間、ありがとうございました」

◆原口 文仁（はらぐち・ふみひと）１９９２年３月３日、埼玉県生まれ。３３歳。帝京３年時に夏の甲子園８強。０９年ドラフト６位で阪神入団。１軍出場がないまま１２年オフから育成選手。１６年４月、再び支配下選手に。１８年は代打で球団最多タイのシーズン２３安打。１９年１月に大腸がん公表。通算５６３試合出場で打率２割６分９厘、２９本塁打、１５２打点。１８２センチ、９７キロ。右投右打。今季年俸４０００万円（推定）。