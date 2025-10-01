ブレインファームは、国際的なサステナビリティ評価機関であるEcoVadis社との共催で、企業のサステナビリティ経営に関するセミナーを2025年10月22日(水)に開催します。

「人権デューデリジェンス」や「人的資本開示」といった、企業の持続可能な経営における重要課題について、専門家が解説するセミナーです。

オンラインと会場でのハイブリッド形式で実施され、参加は無料です。

ブレインファーム×EcoVadis共催セミナー「人権デューデリジェンスと人的資本開示」

【セミナー概要】

日時：2025年10月22日(水) 13:30〜14:30

形式：会場参加＋オンライン参加 (会場参加は先着30名)

会場：NBF品川タワー5階 カンファレンスルーム (東京都港区)

参加費：無料(事前申込制)

対象者：企業の経営企画部門、サステナビリティ推進部門、人事労務部門などの担当者

セミナーで学べること

本セミナーでは、サステナビリティ情報開示や評価における最新動向を整理するとともに、対応のポイントについて解説します。

主なテーマは以下の通りです。

・人権デューデリジェンス

企業活動において、人権が守られているかを確認・評価する取り組みについて

・人的資本開示

従業員の働きがいやスキル、多様性などを情報として社外へ公開する動きについて

・EcoVadis「労働と人権」テーマ

国際的なサステナビリティ評価における「労働と人権」分野の概要とポイントについて

会場参加者向けに個別相談会も実施

今回は、オンラインと会場でのハイブリッド形式で開催されます。

会場参加の場合、セミナー終了後にはEcoVadis認定コンサルタントによる個別相談会も実施されます。

企業のサステナビリティ評価向上などについて、直接相談できる貴重な機会です。

企業が「人権」や「働きがい」といったテーマにどう向き合っているのか、その最新動向を知ることができるセミナー。

持続可能な社会の実現に向けた、企業の取り組みの裏側がわかる内容となっています。

ブレインファームとEcoVadis社が共催するサステナビリティ経営セミナーの紹介でした。

