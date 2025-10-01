工場の無線化を加速！サイレックス・テクノロジー Wi-Fi 6E 対応 産業向けワイヤレスブリッジ「BR-600AX」

ワイヤレス・テクノロジーのグローバルリーダーであるサイレックス・テクノロジー株式会社は、2.4GHz/5GHz/6GHzの3つの周波数帯に対応した産業向けワイヤレスブリッジ「BR-600AX」を2025年10月15日に発売します。

有線LANポートしか持たない工場などの機器を、後付けでWi-Fiネットワークに接続できるようにする装置です。

最新のWi-Fi規格「Wi-Fi 6E」に対応し、これまで無線化が難しかった製造現場などでの安定した通信を実現します。

サイレックス・テクノロジー Wi-Fi 6E 対応 産業向けワイヤレスブリッジ「BR-600AX」

製品名：BR-600AX

発売日：2025年10月15日

価格：オープン価格

「ワイヤレスブリッジ」は、Wi-Fi機能を持たない製造装置や制御機器などを無線LANネットワークに接続するための装置。

「BR-600AX」は、工場や倉庫の無線化・スマート化を推進する上で重要な役割を果たします。

工場のWi-Fi通信課題を解決する「Wi-Fi 6E」

工場や倉庫のような場所では、金属製の構造物や大型機械が多く、電波が干渉して通信が不安定になりがちです。

「BR-600AX」が対応する「Wi-Fi 6E」は、従来の2.4GHz/5GHz帯に加え、新たにWi-Fi専用として使える6GHz帯を利用する新世代の規格。

他の電波との干渉や混雑を避けることができるため、高速かつ安定的な通信を実現できます。

これにより、多数の機器が同時に通信しても安定した高速通信を維持できるのが大きなメリットです。

「BR-600AX」の主な特長

「BR-600AX」は、Wi-Fi 6Eへの対応に加え、工場などでの安定した運用を支える様々な機能を搭載しています。

独自のメッシュ機能により、広範囲で安定した通信ネットワークを構築可能。

また、高速ローミングにも対応しているため、工場内を動き回る移動体の機器でも通信が途切れることなくシームレスに利用できます。

これらの機能により、スマートファクトリー化を強力にサポートします。

最新のWi-Fi規格に対応し、これまで無線化が難しかった工場の通信環境を安定させる「BR-600AX」

日本の製造業のDX(デジタルトランスフォーメーション)を加速させる、縁の下の力持ちとなりそうです。

サイレックス・テクノロジーから発売される産業向けワイヤレスブリッジ「BR-600AX」の紹介でした。

