NBAのブルズとツーウエー契約を結んだパリ五輪代表の河村勇輝（24）が29日、シカゴでキャンプインを前に取材に応じ、背番号「8」を背負う新天地での活躍を誓った。世界最高峰リーグ挑戦2季目。かつてマイケル・ジョーダンが在籍した名門で、さらなる飛躍を目指す。

河村は興奮を胸にユニホームを身にまとった。幼少期に画面にかじりついて見たのが、ブルズ時代のマイケル・ジョーダン。その憧れと同じ、シカゴの名門の一員になる。

「いまだに信じられないことは多いです。凄く光栄。伝統チームに恥じないようなプレーで期待に応えられるよう頑張っていく」

ブルズの一員として出場したサマーリーグ5試合で平均10・2得点、6・2アシストと存在感を見せ、ツーウエー契約を勝ち取った。背番号は「8」。全国高校選手権を連覇した福岡第一高時代と同じナンバーだ。チームにとっては昨季途中まで所属した元エース、ザック・ラビーンが背負った番号。河村も「凄く深い番号」と意気に感じている。

世界最高峰のリーグであるNBA挑戦2シーズン目。オフはドリブル突破からの得点力向上を目指し、ゴール近辺からのシュートを磨き上げてきた。「いつカットされるか分からない。今日が最後かもという気持ちを持って過ごす」。日本の司令塔が、憧れのチームで新たな章を刻む。(杉浦 大介通信員)

▽ツーウエー（TWO―WAY）契約 NBAで17年に発効した新たな労使協定により、17〜18年シーズンから導入された。若手育成を主眼とし、下部Gリーグのチームに所属しながら、NBAのレギュラーシーズンに最大50試合まで出場登録が可能になる。各チームは3人まで契約を結ぶことができ、4年以上のNBA経験がある選手は対象外。