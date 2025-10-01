日本代表の10月シリーズ招集メンバー27人はこうなる！34歳DFが１年ぶりに復帰か。久保建英が選外濃厚な２列目はどうなる？ 三笘薫が故障なら代役は…
日本代表は10月10日に市立吹田スタジアムでパラグアイ代表と、10月14日には東京スタジアムで、過去一度も勝っていないブラジル代表と国際親善試合を戦う。
９月のアメリカ遠征ではメキシコにスコアレスドローの後、アメリカに０−２で完敗。２試合連続無得点に終わった。森保一監督が示唆した通り、数人の入れ替えはあるだろう。怪我人の状態次第というところもあり、判断が難しい面があるが、10月２日に発表される今シリーズの招集メンバー27人を予想した。
まずGKは先月から変更なしか。それぞれ先発を分け合ったメキシコ戦とアメリカ戦で活躍した鈴木彩艶（パルマ）と大迫敬介（サンフレッチェ広島）、Jリーグで神がかり的なビッグセーブを連発している早川友基（鹿島アントラーズ）が名を連ねるだろう。
冨安健洋（無所属）、伊藤洋輝（バイエルン）、町田浩樹（ホッフェンハイム）ら故障者が続出している最終ラインは、高井幸大（トッテナム）も実戦復帰をしておらず、見送りは確実だ。
一方で復帰の可能性があるのが、アキレス腱断裂の大怪我から復活した谷口彰悟（シント＝トロイデン）だ。クラブで徐々に出場時間を増やし、ここ３試合はフル出場。34歳のCBが約１年ぶりに招集されるかもしれない。
その他、長友佑都（FC東京）、板倉滉（アヤックス）、渡辺剛（フェイエノールト）、瀬古歩夢（ル・アーブル）、関根大輝（スタッド・ドゥ・ランス）は継続して選出。ユーティリティな橋岡大樹（スラビア・プラハ）が昨年11月以来のメンバー入りを果たすと予測した。
ボランチは、主力の守田英正（スポルティング）がやや故障がちで、現状ではクラブでも出場時間が限定されている。万全のコンディションなら当然名を連ねる選手だが、今回は外れると見た。その守田と同様に今年の３月以降は招集外だった田中碧（リーズ）は復帰できそうだ。
加えて、キャプテンの遠藤航（リバプール）はもちろん、ともにブンデスリーグで躍動している佐野海舟（マインツ）と藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ）も引き続きチョイスされるだろう。
右ウイングバックは、堂安律（フランクフルト）、伊東純也（ヘンク）、望月ヘンリー海輝（FC町田ゼルビア）、菅原由勢（ブレーメン）と、前回と同じ顔ぶれか。
一方の左ウイングバックは、直近のチェルシー戦で左足を痛めた三笘薫（ブライトン）の状態が気掛かりだ。ただ、もしメンバーから外れた場合でも、移籍騒動で９月シリーズは落選した中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス）が戻って来られそうなのは心強い。復帰後３試合で１ゴール・２アシストをマークし、身体のキレも問題なさそうだ。
アメリカ戦でこのポジションを担った前田大然（セルティック）も招集濃厚で、三笘が難しい場合は相馬勇紀（FC町田ゼルビア）や森下龍矢（ブラックバーン）にもチャンスがありそうだ。
２シャドーは、メキシコ戦で痛めた左足首の状態が芳しくなく、痛みを抱えながらプレーを続けている久保建英（レアル・ソシエダ）の選出は厳しい模様だ。
常連の南野拓実（モナコ）と鎌田大地（クリスタル・パレス）は確実で、鈴木唯人（フライブルク）も継続で選ばれるか。ただ、アメリカ遠征以降、クラブでまったく出番がない状態のため、前回追加招集の佐野航大（NEC）あたりが食い込む余地もある。伊東、堂安、中村を２列目で起用する可能性も十分にあるだろう。
最後にFW陣は、リーグ戦で７戦６発と絶好調の上田綺世（フェイエノールト）のほか、小川航基（NEC）、町野修斗（ボルシアMG）の３人と予測した。展開次第で、前田が起用されるケースもあり得る。
南米の強豪２か国との重要なテストマッチ。新しい選手を試すというよりは、現状のベストメンバーを組んで、どれだけ通用するのかを測る機会とすると読んだが、果たしてサプライズ招集はあるだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
