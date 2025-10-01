NY株式30日（NY時間15:04）（日本時間04:04）
ダウ平均　　　46305.10（-10.97　-0.02%）
ナスダック　　　22584.49（-6.66　-0.03%）
CME日経平均先物　44895（大証終比：-95　-0.21%）

欧州株式30日終値
英FT100　 9350.43（+50.59　+0.54%）
独DAX　 23880.72（+135.66　+0.57%）
仏CAC40　 7895.94（+15.07　+0.19%）

米国債利回り
2年債　 　3.596（-0.025）
10年債　 　4.143（+0.004）
30年債　 　4.727（+0.023）
期待インフレ率　 　2.365（+0.005）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.711（+0.004）
英　国　　4.699（-0.001）
カナダ　　3.183（-0.043）
豪　州　　4.298（-0.035）
日　本　　1.641（+0.006）

NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝62.57（-0.88　-1.39%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3876.40（+21.20　+0.55%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝113889.13（-433.51　-0.38%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1683万8508（-64094　-0.38%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ