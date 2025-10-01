ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は小幅安 シカゴ日経平均先物は４万４８９５円
NY株式30日（NY時間15:04）（日本時間04:04）
ダウ平均 46305.10（-10.97 -0.02%）
ナスダック 22584.49（-6.66 -0.03%）
CME日経平均先物 44895（大証終比：-95 -0.21%）
欧州株式30日終値
英FT100 9350.43（+50.59 +0.54%）
独DAX 23880.72（+135.66 +0.57%）
仏CAC40 7895.94（+15.07 +0.19%）
米国債利回り
2年債 3.596（-0.025）
10年債 4.143（+0.004）
30年債 4.727（+0.023）
期待インフレ率 2.365（+0.005）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.711（+0.004）
英 国 4.699（-0.001）
カナダ 3.183（-0.043）
豪 州 4.298（-0.035）
日 本 1.641（+0.006）
NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝62.57（-0.88 -1.39%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3876.40（+21.20 +0.55%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝113889.13（-433.51 -0.38%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1683万8508（-64094 -0.38%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
