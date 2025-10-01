普通の素材より“こっち”！【GU】秋冬の1軍候補♡「コーデュロイパンツ」

日に日に秋らしさが増す今、これから買い足すアイテムは、今から使えて冬にも活躍するものを選びたいところ。編集部ではそんな気分にマッチするアイテムをリサーチ。そこで注目したのが、【GU（ジーユー）】から登場したコーデュロイパンツ。暖かみのある素材と旬のバレルシルエットで、シーズンムードもトレンド感も高めてくれそう。スタッフさんによる、おしゃれ見えする着こなし術もぜひ参考にして。

秋冬の1軍に！ シャレ見えが狙えるコーデュロイパンツ

【GU】「コーデュロイバレルレッグイージーパンツ」\2,990（税込）

新作として登場したのが、裾にかけて細くなる、旬のバレルレッグシルエットが特徴のイージーパンツ。ゆるっとしたシルエットながら、タック入りでスッキリ見えが狙えるのが嬉しいポイント。あたたかみのある中太畝のコーデュロイ素材が、秋冬ムードを盛り上げます。ウエストゴム仕様なので、楽な穿き心地も実感できそうです。カラーはブルーのほか、ブラック、ナチュラル、ブラウンの全4色展開。

上品にキレイめに着こなせるナチュラルカラー

上品なナチュラルカラーは、キレイめに着こなしたい人におすすめ。こっくり深みのあるブラウンカラーのポロニットを合わせれば、トレンド感も秋らしさも感じられるコーデに。「人気のバレルシルエット」「コーデュロイ素材でこれからの季節にピッタリ」と、スタッフさんもリコメンド。

お手本にしたい秋っぽカジュアルコーデ

ブラウンカラーのパンツにチェック柄のフランネルシャツを合わせれば、秋らしいカジュアルコーデが完成。「見た目よりも薄手でごわつかず、ウエストゴムで穿きやすいのがポイント」とスタッフさんがコメントしているように、パンツの窮屈感が苦手な人も、ストレスフリーにおしゃれを楽しめそうです。

スタイルアップも◎ 大人に似合う甘辛ミックスコーデ

カジュアルすぎるのが苦手なミドル世代は、こちらのスタッフさんのように、フェミニンな要素をプラスして。レースカーディガンやレースアップが目を引くバレエシューズを投入すれば、大人に似合う甘辛ミックスコーデが完成。上半身をコンパクトにまとめることでメリハリ感が出て、スタイルアップも狙えそうです。

