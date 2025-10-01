「安すぎて二度見」「3秒でカゴINした！」【しまむら】マニアの「一目惚れトップス」

秋のオシャレを楽しむなら、新しいトップスで気分をアップデートしませんか？【しまむら】には、プチプラとは思えない高見えアイテムや、着回し力の高い優秀アイテムが揃っています。今回は、プチプラアイテムをおしゃれに着こなすインフルエンサーたちのリアルバイアイテムをピックアップ。甘さのあるディテールや素材感が、秋コーデをぐっと引き立ててくれそう。早速チェックして、秋の装いに取り入れてみて。

秋コーデになじむシアートップス

【しまむら】「パイルハナガラPO」\1,089（税込）、「フロッキーリボンガラPO」\1,089（税込）

@hiro77andさんは、2着のプルオーバーをリアルバイ。パイル地の花柄と、フロッキー素材の小さなリボン柄は、どちらもフェミニンで上品なデザイン。襟や袖口、裾に施されたメロー加工がシンプルな装いを引き立て、さりげなく華やかさを添えてくれます。薄手なのでレイヤードをしてももたつきにくく、ベストやカーデを重ねてもすっきりまとまりそう。モノトーンでシックに、淡色で軽やかにと、雰囲気を変えて着まわせる予感です。

オンもオフも上品に見せる優秀カーデ

【しまむら】「ガラアミニットCD」\1,639（税込）

@h_n_l_28さんが「一目惚れ 3秒でカゴINしたやつ」と紹介しているのが、この半袖カーディガン。ダイヤ柄の編み目とシンプルなフォルム、グレーの落ち着きあるトーンが絶妙にマッチして、上品さを感じさせるアイテムです。パンツと合わせれば大人カジュアルに、スカートと合わせればフェミニンに。きれいめもカジュアルもこなせる、頼れる一枚になりそう。

羽織るだけでいつものコーデが旬顔に

【しまむら】「SRCSEパンチングレース」\1,419（税込）

秋らしい表情を添えてくれる、スエード調素材にパンチングが施されたベスト。スカラップデザインの裾も見逃せないシャレ見えポイントです。@ririka_shimamuraさんも「コーデの幅が広がる」と太鼓判を押す一枚。羽織るだけで、いつものスタイルを今っぽく見せてくれそう。

コーデに華やかさを添える高見えベスト

【しまむら】「コードシシュウベスト」\1,089（税込）

透け感のある編地にコード刺繍をあしらったベストは、高見えも期待できる一枚。@chii_150cmさんも「お値段が安すぎて二度見した」と驚いたとのこと。フロントのダブルリボンもアクセントとなり、シンプルなコーデに合わせるだけでパッと華やかな表情に。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@hiro77and様、@h_n_l_28様、@ririka_shimamura様、@chii_150cm様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Kae.S