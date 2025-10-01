お笑いタレントの出川哲朗が３０日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜・午後８時）に出演。超お坊ちゃまとして育てられた過去を明かした。

今回は「家業スゴい有名人ＳＰ」。

実家が創業１３０年を誇る老舗のり問屋の出川は「家が商売をやってたんで、母ちゃんが商売人の奥さんで、手伝わなきゃいけなくて本当に忙しいんで、子育てとかできなかったから、これを言うとすごい驚かれるんですけど、３兄弟それぞれに専門のお手伝いさんがついてました」と明かした。

「１人ずつに…。何をするって言っても、思い出すのは僕と遊んでる思い出しかないっすよ。母ちゃんの代わりに一緒に遊んでくれる。一緒にドングリを拾いに行ったり」と振り返ると「だから、母との思い出とかはほとんど何にも」と続けた。

「本当にいやらしい話、小学校の時とか塾とかあったんですけど、当時、家庭教師とか、なかなかついてなかったんだけど、家にグランドピアノがあって。専門の先生が家に来てくれたりとか。周り子供で英語を習ってる子なんて１人もいなかったけど、その頃から英語を習っていて」と明かしたところでＭＣの明石家さんまに「ちょっと待て！ ちっちゃい頃のことが、何にも役に立ってないな」と言われると「そうなんですよ。でも、役に立っちゃってたら逆に出川イングリッシュってコーナーはできなかったんで」と笑顔で話していた。