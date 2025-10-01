リーグ2位の55本塁打。146得点、OPS1.014はリーグトップ

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は、9月28日（日本時間9月29日）の敵地マリナーズ戦で今季のレギュラーシーズンを終えた。打者としてリーグ2位の55本塁打。146得点、OPS1.014はリーグトップだった。投手しては1勝1敗、47回を投げ62奪三振、防御率2.87。二刀流の復活に米ESPNの敏腕記者は3年連続4度目のMVPを“確信”。米ファンも賛同している。

大谷は最終戦で自己最多を更新する中越えの55号ソロを放った。1本差で惜しくも3年連続のタイトルに届かずも、打者として打率.282、55本塁打、102打点、20盗塁、OPS1.014の成績を残した。投手としては14先発で1勝1敗、防御率2.87、47イニングで62奪三振。奪三振率は驚異の「11.87」だった。

米スポーツ専門局「ESPN」の敏腕記者ジェフ・パッサン氏は自身のXで今年の成績を並べつつ、「史上最高。そして、またしてもMVPだ」と“確信”したように絶賛した。コメント欄でも米ファンから共感の声が相次いでいた。

「正気じゃないシーズンだ」

「満場一致であるべきだが、そうはならないか」

「（MVP）じゃなかったら、怒り狂う」

「MVP MVP MVP」

「彼は史上最高の野球選手として長く記憶されるだろう」

「議論するのも難しい」

「ただただ信じられない。たった一人の選手だ」

チームは地区優勝を果たし、プレーオフ進出。2年連続のワールドシリーズ制覇へ、9月30日（同10月1日）のワイルドカードシリーズ（2戦先勝）ではレッズと対戦する。



