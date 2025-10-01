十勝氷室熟成豚肉を使った本格的な十勝豚丼！イオン帯広店フードコート「十勝豚丼」リニューアルオープン
北海道・帯広市のイオン帯広店フードコート内にある豚丼専門店「十勝豚丼」が、2025年9月12日(金)にリニューアルオープンしました。
これまでの人気メニュー「ロース豚丼」に加え、新たに「バラ豚丼」やセットメニューが登場。
フードコート内で、こだわりの「十勝氷室熟成豚肉」を使った本格的な十勝豚丼が手軽に味わえます。
イオン帯広店フードコート「十勝豚丼」リニューアルオープン
リニューアルオープン日：2025年9月12日(金)
場所：イオン帯広店フードコート内
2016年のオープン以来、地元の方にも愛されてきた「十勝豚丼」
今回のリニューアルでメニューを拡充し、さらに魅力的なラインナップになりました。
同時にグランドオープンする「十勝 虎厨房」と併設されています。
十勝氷室熟成豚肉のロース豚丼
価格：1,100円(税込)
「氷室熟成」をかけた旨味たっぷりの豚ロース肉を香ばしく焼き上げた、十勝豚丼の看板商品です。
十勝氷室熟成豚肉 バラ豚丼
価格：1,100円(税込)
リニューアルに伴い登場した新メニュー。
「氷室熟成」をかけた豚バラ肉を使用しており、脂の甘みを存分に味わえます。
こだわりの「氷室熟成豚肉」
「氷室熟成」とは、冬の十勝の寒気を循環させて作った自然の氷によって、貯蔵庫を一年中0℃・湿度70〜80％に保つ熟成方法です。
凍る直前の温度で細菌の増殖を極限まで抑えることができるため、ゆっくりと時間をかけてお肉を熟成させることが可能になります。
この氷室熟成によって、お肉がより美味しく柔らかくなります。
フードコートで手軽に、こだわりの「氷室熟成豚肉」を使った本格的な十勝豚丼が味わえる「十勝豚丼」
定番のロースと、新登場のバラ、どちらを選ぶか迷ってしまいそうです。
イオン帯広店フードコートの「十勝豚丼」リニューアルオープンの紹介でした。
