十勝氷室熟成豚肉を使った本格的な十勝豚丼！イオン帯広店フードコート「十勝豚丼」リニューアルオープン

北海道・帯広市のイオン帯広店フードコート内にある豚丼専門店「十勝豚丼」が、2025年9月12日(金)にリニューアルオープンしました。

これまでの人気メニュー「ロース豚丼」に加え、新たに「バラ豚丼」やセットメニューが登場。

フードコート内で、こだわりの「十勝氷室熟成豚肉」を使った本格的な十勝豚丼が手軽に味わえます。

リニューアルオープン日：2025年9月12日(金)

場所：イオン帯広店フードコート内

2016年のオープン以来、地元の方にも愛されてきた「十勝豚丼」

今回のリニューアルでメニューを拡充し、さらに魅力的なラインナップになりました。

同時にグランドオープンする「十勝 虎厨房」と併設されています。

十勝氷室熟成豚肉のロース豚丼

価格：1,100円(税込)

「氷室熟成」をかけた旨味たっぷりの豚ロース肉を香ばしく焼き上げた、十勝豚丼の看板商品です。

十勝氷室熟成豚肉 バラ豚丼

価格：1,100円(税込)

リニューアルに伴い登場した新メニュー。

「氷室熟成」をかけた豚バラ肉を使用しており、脂の甘みを存分に味わえます。

こだわりの「氷室熟成豚肉」

「氷室熟成」とは、冬の十勝の寒気を循環させて作った自然の氷によって、貯蔵庫を一年中0℃・湿度70〜80％に保つ熟成方法です。

凍る直前の温度で細菌の増殖を極限まで抑えることができるため、ゆっくりと時間をかけてお肉を熟成させることが可能になります。

この氷室熟成によって、お肉がより美味しく柔らかくなります。

フードコートで手軽に、こだわりの「氷室熟成豚肉」を使った本格的な十勝豚丼が味わえる「十勝豚丼」

定番のロースと、新登場のバラ、どちらを選ぶか迷ってしまいそうです。

