在宅医療と救急往診を両立する！犬猫の往診専門『ただみ動物病院』リニューアル
犬猫の往診を専門とする『ただみ動物病院』が、2025年10月4日(土)の「世界動物の日」に開院1周年を迎えます。
これに先立ち、夜間救急往診の経験をもとに在宅医療を本格始動し、救急対応とあわせた“ハイブリッド型”獣医療として2025年9月27日(土)にリニューアルしました。
ご自宅での診療を通じ、動物とご家族が「もしもの時」に安心できる体制を整えます。
犬猫の往診専門『ただみ動物病院』リニューアル
夜間救急往診を原点にスタートした『ただみ動物病院』
この1年間で「愛犬・愛猫と最期まで自宅で過ごしたい」という飼い主の声が急増したことを受け、在宅医療を軸に救急往診と両立する“ハイブリッド型”獣医療へと進化します。
リニューアル後の診療内容
リニューアルにより、従来の救急医療・一般医療・予防医療に加え、「在宅医療」が診療の大きな柱となります。
終末期やお看取り期を含む在宅でのケアのほか、てんかん発作や異物誤飲、急な嘔吐といった救急往診にも対応します。
生涯に寄り添う“ハイブリッド型”獣医療
『ただみ動物病院』では、3つのことを大切にしています。
1つ目は、元気な時期から老齢期・終末期まで、生涯に寄り添う在宅医療。
2つ目は、夜間救急で培った知識と経験を生かした、救急時の迅速な対応。
3つ目は、動物病院が苦手な子や移動が難しい子でも安心できる、「怖がりさん」にやさしい医療です。
日常のケアから緊急時まで、トータルでサポートします。
「人生会議」の考え方を動物医療に活用
当院の特徴として、「人生会議(アドバンス・ケア・プランニング)」の概念を動物医療にも導入しています。
ペットが元気なうちから治療方針や終末期の過ごし方を家族と一緒に話し合い、動物にとって最善の選択ができるようサポートします。
ペットと家族が「もしもの時」に安心して自宅で過ごせるよう、日常から看取り、そして緊急時までを支える、新しい形の往診専門動物病院です。
犬猫の往診専門『ただみ動物病院』のリニューアルの紹介でした。
