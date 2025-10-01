ムード歌謡グループ・純烈が最新アルバム「純烈魂 ２」（１１月１９日発売）でシンガー・ソングライターの南こうせつ（７６）とコラボしたことが３０日、分かった。南が作曲した新曲「今夜どうするの」が収録される。

レコード会社の担当ディレクターが同じという縁もあり、南から「純烈に曲を書きたい」とアプローチ。２〜３年前から熱望していたという南は「今まで彼らが歌っていないもので、しかも時代を感じるものが作りたかった。本当は全部ラップみたいにしたかったけど。これだよね、おばちゃんたちが望んでいるものは」と、フォーク系ではなく、懐かしくも情熱的な楽曲を書き下ろした。

著名アーティストとのタッグは北島三郎作曲の「純烈魂」（２０２４年２月発売）、所ジョージ作詞作曲の「たった２秒の恋」（同８月配信）、藤井フミヤ作詞の「奇跡の恋の物語」（２５年１月発売）に続くもの。

音楽番組で何度も顔を合わせており、初共演の際には南から故郷・大分のゆず胡椒とともに「無駄遣いするなよ。６０歳超えてから家族孝行できるくらいの貯金は残しておけよ」とアドバイスを送られたという。レコーディングでは南が当初予定にはなかったコーラスに急きょ参加している。

新たな一面を引き出され、リーダーの酒井一圭（５０）は「まったく思っていないものができあがった。純烈は縁でつながっているグループですが、こうせつさんに書いてもらえる日がくるとは全く考えていなかった」と感激。後上翔太（３８）も「純烈にすごく合っているけど、純烈になかった、すごくリッチな曲」と喜んでいる。