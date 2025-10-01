アメリカのヘグセス国防長官は世界各地に配属されているアメリカ軍幹部を集めた緊急会議を開き、兵士の体力や身だしなみなどについて厳格な基準を設けることを表明しました。

アメリカ ヘグセス国防長官

「髭を剃れ、髪を整えろ、体を鍛えろ、制服を正しく着用せよ、時間通りに出勤せよ、一生懸命働け」

ヘグセス国防長官は9月30日、ワシントン近郊の海兵隊基地で、世界各地から集められたアメリカ軍幹部に向けて演説し、軍には厳格な規律が必要であると強調しました。

ヘグセス氏は、前のバイデン政権が多様性や公平性などを重視した人材登用をおこない、「人種や性別といった誤った理由で多くの幹部が昇進してきた」と主張。

戦闘任務に従事する兵士に男性を基準とする体力テストを実施することや、肥満や髪型などのルールの厳格化、差別に関する苦情申し立ての対応を変更することなどを明らかにしました。

今回の緊急会議は目的が事前に知らされておらず、世界各地から幹部が集められることについて、危機管理を懸念する声も出ていました。