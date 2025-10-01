お笑いトリオ「安田大サーカス」のクロちゃんが、音声コミュニケーションアプリ「buz（バズ）」の新機能「クロちゃん音声フィルター」（1日リリース）の収録後インタビューに応じ、今年1月に破局した元恋人・リチさんへの思いを明かした。

buzは、ユーザーの音声をAIで変換するボイスフィルター機能などを備えたアプリ。同アプリに追加して欲しい声を尋ねられたクロちゃんは「あんまり言っちゃいけないかもしれないけどね、別れたリチのボイスとか聞きたいですね。“やっぱり好きだよ”とか返ってきたら嬉しい」と、未練をにじませた。

一方で、この秋の目標を「恋愛の秋」と宣言。テレビ番組で明かされた「1億2000万円」の貯蓄に加え、最近始めたというダイエットによる「ビジュアル向上」を「二刀流」と称し「モテ期到来です！」と自信を見せた。

さらに、過去にリチさんへのプロポーズのために用意したという「163万4600円の指輪」に言及。「誰もまだはめてない新品」だと主張し「（新しく）付き合った子にはこの指輪をあげます」と宣言。しかし「もしも別れたら返してもらいますけどね。僕の資産なんで」と付け加え、ちゃっかりした一面も覗かせた。

新機能の「クロちゃん音声フィルター」については「自分の言葉で告白して失敗するとダメージを負うが、このフィルターを使えば『ウソウソ』と言いやすい」と、独自の活用法を提案した。