シンガー・ソングライターの米津玄師（34）の「IRIS OUT」がオリコン週間ストリーミングランキングで2週連続1位となることが30日、確定した。1週間のサブスクリプション（定額聴き放題）の再生回数は3219万9000回。世界的人気の韓国グループ「BTS」が2021年6月に「Butter」でマークした3113万回を超え、史上最多記録を打ち立てた。

「IRIS…」はアニメ映画「チェンソーマン レゼ篇」の主題歌。同作は、配給の東宝が最終興行収入50億円の大ヒットを狙えるとしている人気ぶりで、同曲もアニメの世界観がうまく表現されているとして高く評価されている。米津は22年にテレビ東京で放送されたアニメ「チェンソーマン」でもオープニング曲「KICK BACK」を担当。同曲は同年度のオリコン年間デジタルシングルランキングで4位に輝くヒットを記録しており、音楽関係者は「米津さんのソングライティング能力の高さが『チェンソーマン』で引き出されている」と話す。

オリコン週間ストリーミングランキングで2位となったのは米津が作詞作曲し、宇多田ヒカル（42）とコラボレーションしたデュエットソング「JANE DOE」。こちらは「…レゼ篇」のエンディング曲で、関連曲が1、2位を独占する結果となった。

◇チェンソーマン レゼ篇 発行部数3000万部突破の人気漫画の初の映画化作品。9月19日公開。公開11日間で観客動員数200万人、興行収入30億円を突破。悪魔の心臓を手に入れた少年の活躍を描く。舞台化もされた。