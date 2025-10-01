48ºÐ¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¡¢28ºÐ¸µÎø¿Í¤Î¡Ö¥Ü¥¤¥¹¤È¤«Ê¹¤¤¿¤¤¡×¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ç¡ÖÎø°¦¤Î½©¡×¤Ë´üÂÔ
²»À¼¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¥×¥ê¡Öbuz¡Ê¥Ð¥º¡Ë¡×¤¬¿·µ¡Ç½¡Ö¥¯¥í¤Á¤ã¤ó²»À¼¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¡×¤ò1Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡£
²»À¼¤òAI¤¬ÊÑ´¹¤·¡¢°ÂÅÄÂç¥µ¡¼¥«¥¹¡¦¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¡Ê48¡Ë¤ÎÆÃÄ§Åª¤Ê¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¥Ü¥¤¥¹¤ÈÆÈÆÃ¤Î¸À¤¤²ó¤·¤ÇºÆÀ¸¤¹¤ë¡£
¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Ï²»À¼¼ýÏ¿¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢1·î¤ËÇË¶É¤·¤¿¸µÎø¿Í¡¢¥ê¥Á¡Ê28¡Ë¤Ø¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Öbuz¤ËÄÉ²Ã¤·¤ÆÍß¤·¤¤À¼¤Ï¡©¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤Ë¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê¸À¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¤Í¡¢ÊÌ¤ì¤¿¥ê¥Á¤Î¥Ü¥¤¥¹¤È¤«Ê¹¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ø¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¹¥¤¤À¤è¡Ù¤È¤«ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÇ®¤¤»×¤¤¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ö¤É¤ó¤Ê½©¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡©¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡ÖÎø°¦¤Î½©¡×¤È²óÅú¡£TBS·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¤ÇÃù¶â³Û¤¬¡Ö1²¯2000Ëü±ß¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ö¡Ø¤ª¶â»ý¤Ã¤Æ¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â½÷¤Î»Ò¤¬´ó¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×¡£¤ª¶â¤Ç¤Ï½÷À¤Ë¥â¥Æ¤Ê¤¤¤³¤È¤òÇ§¼±¤·¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÃù¶â¡×¤È¡Ö¡Ê¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ç¡Ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÎÉ¤¯¤¹¤ë¤³¤È¡×¤ÎÆóÅáÎ®¤Ç½©¤Ë¤Ï¡Ö¥â¥Æ´üÅþÍè¤Ç¤¹¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö²¶¡¢»ØÎØ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£163Ëü4600±ß¤Î¡×¤È¡¢¥ê¥Á¤Ë¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿»ØÎØ¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¡ÖÃ¯¤â¤Þ¤À¤Ï¤á¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¿·ÉÊ¡×¤È¼çÄ¥¤·¡¢¡ÖÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿»Ò¤Ë¤Ï»ØÎØ¤ò¤¢¤²¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤ÇÀäÂÐ¤Ë²¶¤Ï¡¢½©¡¢ÉÕ¤¹ç¤¤¤Þ¤¹¤ó¤Ç¡×¤È¥É¥ä´é¤ÇÀë¸À¤·¤¿¡£¤¿¤À¡Ö¤â¤·¤âÉÕ¤¹ç¤Ã¤ÆÊÌ¤ì¤¿¤éÊÖ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡£ËÍ¤Î»ñ»º¤Ê¤ó¤Ç¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤âËº¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£