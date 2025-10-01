元NMB48の本郷柚巴（ゆずは、22）が、デビュー10周年を迎える今年、3rd写真集（タイトル未定、講談社刊）を12月10日に発売する。

全編カナダ・バンクーバーで撮影した今作。あらゆるグラビアを表現してきた「ゆずちゃん」が、さらなる新境地に挑戦。いつもの笑顔も、初めて見せる一面も、ページをめくるたび新しい彼女に会える至高の一冊に仕上がった。男性にも女性も満足できる「最高にセクシーでかわいい」永久保存版。

この写真集のために仕上げた「ゆず史上最高ボディ」を大解放し、おしゃれでセクシーなランジェリー姿もたっぷり収録。過去最高の色っぽショットに挑戦した。美しい自然や穏やかな空気の中で見せた、キュートな素顔やリラックスした姿、あどけなさが残る、初めての「すっぴん寝起き」ショットも公開される。ほか、写真集の撮影や10年間の芸能生活、今の想いを語る初のロングインタビューも掲載。

▼本郷柚巴コメント

「このお仕事を始めて10周年という節目に、3冊目の写真集を出すことになりました。待っていてくださった皆さま、本当にありがとうございます！カナダ・バンクーバーでの撮影は少し肌寒くて、でも街並み全てがきれいでリラックスして撮影ができました！3冊目はこれまでの歩みと、これからの新しい一歩をぎゅっと詰め込んだ一冊です。今の私にできることを全て出しました。ぜひ手に取っていただき、10年分の想いを一緒に感じてもらえたらうれしいです」