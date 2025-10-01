ドジャースは３０日（日本時間１日）にレッズとのワイルドカードシリーズのロースター（出場登録選手）２６人を発表した。大谷翔平投手（３１）、第２戦に先発する山本由伸投手（２７）に加え、レギュラーシーズン終盤に救援で２試合に登板した佐々木朗希投手（２３）も名を連ねた。右手を亀裂骨折したウィル・スミス捕手（３０）も滑り込んだ。キム・ヘソン内野手（金慧成＝７２６）も登録された。

救援陣では不安の残るタナー・スコット投手（３１）、ブレーク・トライネン投手（３７）もメンバー入りした。一方、今季限りで現役を引退するクレイトン・カーショー投手（３７）はロバーツ監督が明かしていた通り、外れた。

また、メジャー通算１７９本塁打を誇るも、打率１割９分９厘、１２本塁打、３６打点と低迷していたマイケル・コンフォート外野手（３２）、今季チーム最多の７１試合に登板し、５勝１敗、防御率３・１８のアンソニー・バンダ投手（３２）が外れた。

１９９８〜２０００年のヤンキース以来となるワールドシリーズ連覇への戦いが始まる。