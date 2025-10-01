ファッションとアートが共鳴する空間！ayanoguchiaya 12th Collection “Bloom Echo”

ファッションブランド「ayanoguchiaya」は、2025年10月7日(火)から19日(日)まで、東京・代官山のSISON GALLERyにて12回目となる新作コレクション展“Bloom Echo”を開催します。

アーティスト・吉野マオ氏との二度目のコラボレーションが実現し、彼女の絵画作品をテキスタイルに映したコレクションが発表されます。

ブランドの新たな発表形式を模索する、自由で開かれた展示会です。

ayanoguchiaya 12th Collection “Bloom Echo”

【開催概要】

会期：2025年10月7日(火)〜19日(日)

時間：12:00〜18:00

休廊日：10月13日(月)、14日(火)

会場：SISON GALLERy (東京都渋谷区猿楽町)

＜来場について＞

・火曜〜金曜：バイヤー・プレス向け

・金曜〜日曜：一般来場者・友人向け

アーティスト・吉野マオとのコラボレーション

今展では、注目作家であるアーティスト・吉野マオ氏と二度目のコラボレーションが実現。

彼女の絵画作品をテキスタイルに映し、その世界観を服へと展開します。

ファッションとアートの相互作用をより鮮明に提示する、美しいコレクションです。

新しい季節を祝福するコレクション

今回のコレクションから、従来のシーズン区分にとらわれず、より自由な発表形式に移行。

季節にとらわれず、よりしなやかに表現の広がりを大切にした、新しい季節を祝福するアイテム構成となっています。

会期の中盤からはオンライン展示・受注会も実施され、遠方の方も作品の魅力を楽しむことができます。

ファッションとアートが美しく共鳴する空間で、新しい季節の訪れを感じさせるコレクション。

ブランドの新たな門出となる特別な展示会です。

代官山 SISON GALLERyで開催される「ayanoguchiaya 12th Collection “Bloom Echo”」の紹介でした。

