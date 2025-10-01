ヒートポンプ乾燥で衣類にやさしい！ハイセンス ドラム式洗濯乾燥機「HWF-D120XL-W」

総合家電メーカーのハイセンスジャパンは、大容量(洗濯12kg／乾燥6kg)かつ薄型コンパクトなドラム式洗濯乾燥機「HWF-D120XL-W」を、2025年10月上旬に発売します。

国内のR＆Dセンターが“日本基準”で開発し、日本の住環境にフィットするよう配慮した、日本のお客様のための製品です。

購入時に重視される「本体サイズ」「洗濯・乾燥容量」「乾燥の仕上がり」「使い勝手」に重点を置いて開発された、コンパクトで便利な一台です。

ハイセンス ドラム式洗濯乾燥機「HWF-D120XL-W」

発売日：2025年10月上旬

価格：オープン価格 (店頭予想価格168,000円前後)

【製品仕様】

品番：HWF-D120XL-W

カラー：ホワイト

本体サイズ：幅598mm×奥行630mm×高さ1007mm

洗濯容量：12kg

乾燥容量：6kg

大容量かつ薄型コンパクト

本体サイズは幅598mm×奥行630mmと、同クラスでトップクラスのコンパクトさを実現。

狭い洗面所に設置しても扉を全開にして洗濯物を出し入れでき、ユーティリティスペースを効率的に活用できます。

洗濯容量は大型の12kg、乾燥容量は充実の6kgで、まとめて洗って乾かせる、ゆとりある生活をサポートします。

ヒートポンプ乾燥方式

約65℃の低温風で衣類にやさしく乾燥させる「ヒートポンプ乾燥方式」を採用。

衣類を舞い上げ、シワを抑えながら、しっかりふっくら仕上げます。

標準コースの洗濯から乾燥までの運転目安時間は、約124分です。

頑固な汚れまでしっかり落とす洗浄力

水平ドラムと3つのリフターが衣類をしっかり攪拌し、たたき洗いやゆらゆら洗いなど、コースに合わせた洗い方で洗浄します。

また、ガンコな汚れに効果的な「温水洗浄」も搭載し、4段階の水温設定で黄ばみや皮脂汚れなどに対応可能です。

ライフスタイルに合わせて選べる「ダウンロードコース」

ライフスタイルの変化に合わせて、洗濯コースをダウンロードして追加・入れ替えができる機能を搭載。

洗い3回でしっかり汚れを落とす「泥汚れ」コースや、すすぎ4回で汚れや洗剤をしっかり流す「ベビー衣類」コースなど、生活シーンに合わせた特徴的なコースが用意されています。

便利な“自動”機能と2つのフィルター

「液体洗剤・柔軟剤自動投入」や「自動槽洗浄」「自動槽乾燥」「自動熱交換器洗浄」といった4つの便利な「自動」機能を搭載。

日々のお手入れやお掃除の手間を軽減してくれます。

また、お手入れしやすい「乾燥フィルター」と「排水フィルター」も備えています。

日本の住環境にフィットする薄型コンパクト設計ながら、大容量の洗濯・乾燥を実現し、高い洗浄力や便利な自動機能も備えた、コストパフォーマンスの高い一台です。

ハイセンスジャパンから発売されるドラム式洗濯乾燥機「HWF-D120XL-W」の紹介でした。

