ヒートポンプ乾燥で衣類にやさしい！ハイセンス ドラム式洗濯乾燥機「HWF-D120XL-W」
総合家電メーカーのハイセンスジャパンは、大容量(洗濯12kg／乾燥6kg)かつ薄型コンパクトなドラム式洗濯乾燥機「HWF-D120XL-W」を、2025年10月上旬に発売します。
国内のR＆Dセンターが“日本基準”で開発し、日本の住環境にフィットするよう配慮した、日本のお客様のための製品です。
購入時に重視される「本体サイズ」「洗濯・乾燥容量」「乾燥の仕上がり」「使い勝手」に重点を置いて開発された、コンパクトで便利な一台です。
ハイセンス ドラム式洗濯乾燥機「HWF-D120XL-W」
発売日：2025年10月上旬
価格：オープン価格 (店頭予想価格168,000円前後)
【製品仕様】
品番：HWF-D120XL-W
カラー：ホワイト
本体サイズ：幅598mm×奥行630mm×高さ1007mm
洗濯容量：12kg
乾燥容量：6kg
大容量かつ薄型コンパクト
本体サイズは幅598mm×奥行630mmと、同クラスでトップクラスのコンパクトさを実現。
狭い洗面所に設置しても扉を全開にして洗濯物を出し入れでき、ユーティリティスペースを効率的に活用できます。
洗濯容量は大型の12kg、乾燥容量は充実の6kgで、まとめて洗って乾かせる、ゆとりある生活をサポートします。
ヒートポンプ乾燥方式
約65℃の低温風で衣類にやさしく乾燥させる「ヒートポンプ乾燥方式」を採用。
衣類を舞い上げ、シワを抑えながら、しっかりふっくら仕上げます。
標準コースの洗濯から乾燥までの運転目安時間は、約124分です。
頑固な汚れまでしっかり落とす洗浄力
水平ドラムと3つのリフターが衣類をしっかり攪拌し、たたき洗いやゆらゆら洗いなど、コースに合わせた洗い方で洗浄します。
また、ガンコな汚れに効果的な「温水洗浄」も搭載し、4段階の水温設定で黄ばみや皮脂汚れなどに対応可能です。
ライフスタイルに合わせて選べる「ダウンロードコース」
ライフスタイルの変化に合わせて、洗濯コースをダウンロードして追加・入れ替えができる機能を搭載。
洗い3回でしっかり汚れを落とす「泥汚れ」コースや、すすぎ4回で汚れや洗剤をしっかり流す「ベビー衣類」コースなど、生活シーンに合わせた特徴的なコースが用意されています。
便利な“自動”機能と2つのフィルター
「液体洗剤・柔軟剤自動投入」や「自動槽洗浄」「自動槽乾燥」「自動熱交換器洗浄」といった4つの便利な「自動」機能を搭載。
日々のお手入れやお掃除の手間を軽減してくれます。
また、お手入れしやすい「乾燥フィルター」と「排水フィルター」も備えています。
日本の住環境にフィットする薄型コンパクト設計ながら、大容量の洗濯・乾燥を実現し、高い洗浄力や便利な自動機能も備えた、コストパフォーマンスの高い一台です。
ハイセンスジャパンから発売されるドラム式洗濯乾燥機「HWF-D120XL-W」の紹介でした。
