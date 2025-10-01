高精度＆高耐久！PowerA(パワーエー) Nintendo Switch 2 対応コントローラー＆アクセサリー

「PowerA(パワーエー)」より、任天堂株式会社のNintendo Switch 2 対応のコントローラー2種、ケース、保護フィルムの計4商品が、2025年11月7日より順次発売されます。

コントローラーには、滑らかで高精度な操作を可能にする先進的な機能「ホールエフェクトセンサー」を搭載。

新しいゲーム体験をサポートする、任天堂公式ライセンス商品です。

PowerA(パワーエー) Nintendo Switch 2 対応コントローラー＆アクセサリー

今回発売されるのは、2種類の有線コントローラーと、スリムケース、保護フィルムの全4商品。

いずれもNintendo Switch 2に対応しており、一部商品は現行のNintendo Switchでも使用可能です。

Amazon、ビックカメラ、ヨドバシカメラなどの取扱販売店にて予約受付中です。

PowerA アドバンテージ・有線コントローラー for Nintendo Switch 2 - ブラック

価格：5,900円(税込)

発売予定：2025年11月28日

適合性：Nintendo Switch 2 / Nintendo Switch / Nintendo Switch(有機ELモデル)

L/Rスティックに、滑らかで高精度な操作を可能にするホールエフェクトセンサーを搭載した有線コントローラー。

背面に好みの操作を割り当てられる2つのアドバンスドゲーミングボタンを備え、快適なボイスチャットが楽しめるオーディオジャックも付いています。

PowerA ルメクトラ・アドバンテージ・有線コントローラー for Nintendo Switch 2 - ホワイト

価格：6,900円(税込)

発売予定：2025年11月28日

適合性：Nintendo Switch 2 / Nintendo Switch / Nintendo Switch(有機ELモデル)

基本的な機能は「アドバンテージ・有線コントローラー」と同様で、ゴースト RGB LEDライティング機能を搭載したモデルです。

カスタマイズ可能な5つのモード設定で、ネオンカラーが浮かび上がり、ゲームプレイを華やかに彩ります。

スリムケース for Nintendo Switch 2 - ダークグレー

価格：2,530円(税込)

発売予定：2025年11月7日

適合性：Nintendo Switch 2

軽量かつスリムな設計で、カバンの中でもかさばらずにNintendo Switch 2本体を持ち運べるケース。

ゲームカードを10枚収納できるポケットが画面を保護し、本体を立てかけるスタンドとしても使用できます。

保護フィルム for Nintendo Switch 2

価格：1,430円(税込)

発売予定：2025年11月7日

適合性：Nintendo Switch 2

Nintendo Switch 2 本体の画面をキズや汚れから守る保護フィルム。

貼り直しや交換にも対応できる便利な2枚セットで、クリーニングクロスとヘラが付いた簡単貼り付けキットも付属します。

待望のNintendo Switch 2の発売に合わせて、より快適で高精度なゲームプレイを実現するコントローラーや、大切な本体を守る便利なアクセサリーが登場します。

PowerAから発売されるNintendo Switch 2対応の新商品の紹介でした。

