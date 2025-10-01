米大リーグのポストシーズン（ＰＳ）が、３０日（日本時間１０月１日）からスタートする。２年連続ワールドシリーズ（ＷＳ）制覇を狙うドジャース・大谷翔平投手（３１）は、２戦先勝のワイルドカードシリーズ（ＷＣＳ）でレッズと本拠地で対戦する。今季のカード別成績では打率１割台と苦戦してきたが、昨季本塁打を打ったＰＳ初戦から、チームを勢いづかせる打撃が期待される。１日（同２日）の第２戦には山本由伸投手（２７）が先発することも正式に発表された。

初戦からエンジン全開で挑む。ＰＳ初戦のレッズ戦を前にした大谷は、気温２０度を下回るやや肌寒いドジャースタジアムでの全体練習に参加。約３０分間入念にキャッチボールを行って調整した。自己最多となる５５号を放った２８日のレギュラーシーズン最終戦後には「いい感覚でポストシーズンに向かえるのかなと思う」と手応えを口にしていたように、状態は上々だ。

米７年目でＰＳ初出場だった昨季は、初戦となった地区シリーズ（Ｓ）第１戦の本拠地・パドレス戦で、０―３の２回２死一、二塁の２打席目に右翼へ同点３ラン。一方的になりかけていた流れを食い止め、逆転勝利につなげた。ド軍はこの一撃で勢いに乗ってＷＳ制覇まで走り抜いた。自身初経験となるＷＣＳは２戦先勝。各リーグ４チームが出場し、２戦先勝の現行制度になった２２年以降、第１戦で勝利したチームが全て突破。逆に第１戦で敗れて突破した例はないだけに、今季もいきなりの大暴れに期待がかかる。

レッズも「大谷包囲網」を敷いてかかる。今季、ド軍はレ軍に５勝１敗も、大谷は２５打数３安打の打率１割２分。ナ・リーグ１４球団の対戦で唯一本塁打が出なかった。通算でも打率２割６厘、２本塁打は３０球団の対戦でワーストと、データ上は最上級の難敵となる。

第１戦の先発はグリーン。マイナー時代に最速１６７キロをマークした剛腕で、通算７打数１安打と苦しめられてきた。グリーンは大谷との対戦へ「自分の特徴を理解して、自信を持って、自分のベストを尽くして投げたい」と剛速球勝負を宣言。Ｒソックスで２度のＷＳ制覇に導いた６６歳の名将フランコナ監督も大谷対策を「言えない。彼に伝えてしまうから」とけん制しながらも「腕が伸びた状態でスイングさせたら打球はどこまでも飛んでいく。走力もあって投手でもある。世代を代表する最高の選手だ」。厳しい内角攻めを示唆して不敵にほほ笑んだ。さらに本来先発の左腕・ロドロがブルペン待機することも明言。７月に対戦した際に大谷が３打席連続三振を喫した“大谷キラー”と連日対戦する可能性もある。

初めて二刀流で出場するＰＳでもあり、１勝１敗で第３戦までもつれた場合には、大谷が先発することが濃厚だ。本塁打王を争っていながら、２７日には欠場。自身のタイトルを諦めてまでも、コンディションを万全に整え、ＷＳで再び頂点に立つことを渇望している。大舞台でこそ燃える男。頂点までの１３勝を目指す戦いがスタートする。（安藤 宏太）

◆由伸第２戦先発決定 朗希はブルペン待機 ドジャースのロバーツ監督は、第１戦のスネルに続いて、第２戦に山本が先発することを明言した。地区優勝を決めた９月２５日の敵地・Ｄバックス戦から中５日での登板となる。今季チーム最多１２勝を挙げたエースはこの日、ブルペンで投球練習をして調整。「パワーアップした姿を１０月に発揮できたらうれしく思う」と意気込んでいたように、２連覇へ向けて９月は月間防御率０・６７と好調を維持している。

救援で２登板していずれも１回無失点だった佐々木朗希投手（２３）はメンバー登録されてブルペン待機することが濃厚。指揮官は「彼がこれまで大舞台で投げてきたことを考えれば、信頼することはできる。どんな役割かはまだ分からないけど、ここ最近はシーズン序盤とは全く違う」と評価し、救援陣が調子を落としていることから、勝ちパターンでの起用も匂わせた。

◆昨季のドジャースのＰＳ初戦 ド軍はリーグ最高勝率だったためＷＣＳには出場せず、地区Ｓから参戦。ＷＣＳでブレーブスを倒して勢いに乗るパドレスに対し、山本は初回、マチャドの２ランなどで３点を奪われた。それでもド軍は２回に大谷の３ランで同点。３回に山本がボガーツに２点二塁打を浴びてリードを許したが、４回に大谷の中前安打などで好機をつくり、Ｔ・ヘルナンデスの２点打などで逆転した。山本は３回５失点と崩れたが、４回から５投手が無失点リレー。７―５で逃げ切った。