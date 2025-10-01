劇場版『チェンソーマン レゼ篇』関連楽曲、デジタルランキング独占【オリコンランキング】
米津玄師「IRIS OUT」（アイリス アウト）と、米津玄師、宇多田ヒカル名義「JANE DOE」（ジェーン ドウ）による、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』（9月19日より公開）関連楽曲が、最新10月6日付「オリコン週間デジタルランキング」を独占した。
【動画】米津玄師「IRIS OUT」MV
同作主題歌である米津玄師「IRIS OUT」は、10月1日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」において、前週9月29日付に続き2週連続で1位を獲得。週間再生数3219万9407回は、2021年6月7日付でBTS「Butter」が記録した3113万352回を超えるオリコン史上最高週間再生数を記録【※1】。累積再生数は5917万2481回なった。同曲は、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』（9月19日より公開）主題歌。
2位には同じく劇場版『チェンソーマン レゼ篇』より米津玄師、宇多田ヒカル名義で担当したエンディングテーマ「JANE DOE」が週間再生数1490万4407回を記録しランクイン。劇場版『チェンソーマン レゼ篇』関連楽曲が1位、2位を独占した。
また、「JANE DOE』は、10月1日発表の最新「週間デジタルシングル（単曲）ランキング」において、初週DL数3万5454DLを記録し、初登場1位を獲得。本作は、米津玄師が作詞・作曲を手がけ、宇多田ヒカルを歌唱で迎えたデュエットソングとなっている。
続く2位には、同作の主題歌に起用された米津単独での「IRIS OUT」が週間DL数2万1726DLを記録し、ランクイン、累積DL数は5万9353DLとなった。前週9月29日付での初登場1位から2週連続のTOP3入りで、関連作品が同ランキング1位、2位を独占した。
そのほか3位に、日本テレビ系情報番組『DayDay.』番組テーマソングとして起用されている、福山雅治の新曲「万有引力」が、初週DL数8218DLで初登場した。
【※1】「オリコン週間ストリーミングランキング」歴代週間再生数記録／1位：3219万9407回 米津玄師「IRIS OUT」（2025年10月6日付）、2位：3113万352回 BTS「Butter」（2021年6月7日付）、3位：2997万5897回 YOASOBI「アイドル」（2023年6月26日付）、4位： 2718万1998回 Creepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」（2024年4月1日付）、5位：2710万9313回 YOASOBI「アイドル」（2023年6月19日付）
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2025年10月6日付：集計期間：2025年9月22日〜28日）＞
ストリーミング1位／デジタルシングル2位：米津玄師「IRIS OUT」（権利元：ソニー・ミュージックレーベル／2025年9月15日配信開始）
デジタルシングル1位／ストリーミング2位：米津玄師、宇多田ヒカル「JANE DOE」（権利元：ソニー・ミュージックレーベルズ／2025年9月22日配信開始）
