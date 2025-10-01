ちゃんみな「SAD SONG」、累積再生数1億回を突破 自身通算7作目【オリコンランキング】
ちゃんみなの「SAD SONG」が、10月1日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、累積再生数1億回を突破した。
【動画】累積再生数1億回を突破したちゃんみな「SAD SONG」
週間再生数は243.8万回（2,437,642回）を記録。累積再生数は1億20.1万回（100,200,856回）となり、自身通算7作目の累積再生数1億回突破作品【※】となった。
本作は、2019年8月7日に配信開始。2025年5月16日にちゃんみなとBMSG × ちゃんみなガールズグループオーディション「No No Girls」ファイナリスト10人が、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」に出演して歌唱した。
【※】ちゃんみなの累積再生数1億回突破ほか作品※達成順
「Never Grow Up」「ハレンチ」「Angel」「B級」「ボイスメモ No. 5」「美人」
＜クレジット：オリコン調べ（2025年10月6日付：集計期間：2025年9月22日〜28日）＞
【動画】累積再生数1億回を突破したちゃんみな「SAD SONG」
週間再生数は243.8万回（2,437,642回）を記録。累積再生数は1億20.1万回（100,200,856回）となり、自身通算7作目の累積再生数1億回突破作品【※】となった。
本作は、2019年8月7日に配信開始。2025年5月16日にちゃんみなとBMSG × ちゃんみなガールズグループオーディション「No No Girls」ファイナリスト10人が、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」に出演して歌唱した。
【※】ちゃんみなの累積再生数1億回突破ほか作品※達成順
「Never Grow Up」「ハレンチ」「Angel」「B級」「ボイスメモ No. 5」「美人」
＜クレジット：オリコン調べ（2025年10月6日付：集計期間：2025年9月22日〜28日）＞