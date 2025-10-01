Vaundy「裸の勇者」（権利元：ソニー・ミュージックエンタテインメント／2022年1月7日配信開始）

写真拡大

　Vaundyの「裸の勇者」が、10月1日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、累積再生数2億回を突破した。

【動画】再生数2億回を突破したVaundy「裸の勇者」

　週間再生数は77.8万回（777,712回）を記録。累積再生数は2億17.5万回（200,175,347回）となり、自身通算11作目の累積再生数2億回突破作品【※】となった。

　本作は、2022年1月7日に配信開始され、TVアニメ『王様ランキング』（フジテレビ系）第2クールのオープニングテーマとなっている。

【※】Vaundyの累積再生数2億回突破ほか作品※達成順
「不可幸力」「napori」「怪獣の花唄」「踊り子」「東京フラッシュ」「花占い」「タイムパラドックス」「世界の秘密」「そんなbitterな話」「恋風邪にのせて」　

＜クレジット：オリコン調べ（2025年10月6日付：集計期間：2025年9月22日〜28日）＞