Vaundyの「裸の勇者」、再生数2億回を突破 自身通算11作目【オリコンランキング】
Vaundyの「裸の勇者」が、10月1日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、累積再生数2億回を突破した。
【動画】再生数2億回を突破したVaundy「裸の勇者」
週間再生数は77.8万回（777,712回）を記録。累積再生数は2億17.5万回（200,175,347回）となり、自身通算11作目の累積再生数2億回突破作品【※】となった。
本作は、2022年1月7日に配信開始され、TVアニメ『王様ランキング』（フジテレビ系）第2クールのオープニングテーマとなっている。
【※】Vaundyの累積再生数2億回突破ほか作品※達成順
「不可幸力」「napori」「怪獣の花唄」「踊り子」「東京フラッシュ」「花占い」「タイムパラドックス」「世界の秘密」「そんなbitterな話」「恋風邪にのせて」
＜クレジット：オリコン調べ（2025年10月6日付：集計期間：2025年9月22日〜28日）＞
【動画】再生数2億回を突破したVaundy「裸の勇者」
週間再生数は77.8万回（777,712回）を記録。累積再生数は2億17.5万回（200,175,347回）となり、自身通算11作目の累積再生数2億回突破作品【※】となった。
本作は、2022年1月7日に配信開始され、TVアニメ『王様ランキング』（フジテレビ系）第2クールのオープニングテーマとなっている。
【※】Vaundyの累積再生数2億回突破ほか作品※達成順
「不可幸力」「napori」「怪獣の花唄」「踊り子」「東京フラッシュ」「花占い」「タイムパラドックス」「世界の秘密」「そんなbitterな話」「恋風邪にのせて」
＜クレジット：オリコン調べ（2025年10月6日付：集計期間：2025年9月22日〜28日）＞