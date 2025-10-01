Mrs. GREEN APPLE「breakfast」、再生数1億を突破 今年6月配信、自身28作目で記録更新（1億突破の楽曲一覧）【オリコンランキング】
Mrs. GREEN APPLEの「breakfast」が、10月1日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、累積再生数1億回を突破した。
【動画】再生数1億を記録したMrs. GREEN APPLE「breakfast」
週間再生数は323.7万回（3,236,749回）で28位にランクイン。累積再生数は1億323.6万回（103,235,546回）となり、1億回突破は自身通算28作目となる。これでMrs. GREEN APPLEは、歴代単独1位の「アーティスト別1億回再生突破作品数」記録を自己更新している。
なお「累積再生数１億回突破作品数」を記録したアーティストは、1位がMrs. GREEN APPLEで（28作）、2位がYOASOBIで20作、3位がback numberで19作。
本作はニュース情報番組『サン！シャイン』（フジテレビ系）のテーマソング。6月4日に配信された。
■Mrs. GREEN APPLE 累積再生数1億回突破 作品一覧（※達成順）
1作目：「インフェルノ」（2021年1月11日付）2019年7月18日配信開始
2作目：「青と夏」（2021年5月3日付）2018年7月12日配信開始
3作目：「点描の唄 （feat. 井上苑子） 」（2021年8月16日付）2018年7月31日配信開始
4作目：「僕のこと」（2021年10月25日付）2018年12月26日配信開始
5作目：「ロマンチシズム」（2022年5月9日付）2019年3月15日配信開始
6作目：「ダンスホール」（2022年10月24日付）2022年5月24日配信開始
7作目：「WanteD! WanteD!」（2023年3月13日付）2017年8月29日配信開始
8作目：「Soranji」（2023年5月15日付）2022年10月18日配信開始
9作目：「ブルーアンビエンス（feat. asmi）」（2023年8月7日付）2022年6月14日配信開始
10作目：「ケセラセラ」（2023/8/28付）2023年4月25日配信開始
11作目：「私は最強」（2023年10月16日付）2022年11月8日配信開始
12作目：「Magic」（2023年11月6日付）2023年6月13日配信開始
13作目：「StaRt」（2023年11月27日付）2015年7月1日配信開始
14作目：「春愁」（2024年2月19日付）2018年2月14日配信開始
15作目：「CHEERS」（2024年5月20日付）2019年9月19日配信開始
16作目：「ニュー・マイ・ノーマル」（2024年5月27日付）2022年3月18日配信開始
17作目：「ライラック」（2024年6月24日付）2024年4月11日配信開始
18作目：「ANTENNA」（2024年9月2日付）2023年7月4日配信開始
19作目：「ナハトムジーク」（2024年9月9日付）2024年1月17日配信開始
20作目：「コロンブス」（2024年11月4日付）2024年6月12日配信開始
21作目：「familie」（2024年12月16日付）2024年8月9日配信開始
22作目：「Dear」（2025年1月13日付）2024年5月20日配信開始
23作目：「ビターバカンス」（2025年3月10日付）2024年11月29日配信開始
24作目：「ダーリン」（2025年4月21日付）2025年1月20日配信開始
25作目：「lovin'」（2025年5月19日付）2019年8月17日配信開始
26作目：「クスシキ」（2025年6月23日付）2025年4月5日配信開始
27作目：「Attitude」（2025年7月21日付）2019年10月1日配信開始
28作目：「breakfast」（2025年10月6日付）2025年6月4日配信開始
＜クレジット：オリコン調べ（2025年10月6日付：集計期間：2025年9月22日〜28日）＞
