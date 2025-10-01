Number_i『No.II』（権利元：TOBE MUSIC／2025年9月22日配信開始）

　Number_i『No.II』が、初週DL数2万4684DLを記録し、10月1日発表の最新「オリコン週間デジタルアルバムランキング」1位に初登場。同ランキングにおいて、自身通算5作目の1位となった【※1】。

　初週DL数2万4684DLは、前作の『GOD_i [EP]』に次ぐ初週DL数今年度2位【※2】を記録。「週間デジタルアルバムランキング」の今年度初週DL数記録は、Number_iが1位と2位を独占【※3】した。

　本作は、Number_iの2ndフルアルバム。2025年8月25日付「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」で初登場1位を獲得した「未確認領域」や、各メンバーのソロ楽曲などを含む全16曲が収録されている。

【※1】Number_iの「週間デジタルアルバムランキング」1位獲得作品／『GOAT』『No.O -ring-』『No.I』『GOD_i [EP]』『No.II』
【※2】今年度は、「2024年12月23日付」よりスタート
【※3】オリコン週間デジタルアルバムランキング　今年度初週DL数 TOP3※2025年10月6日付現在／1位：2.7万DL　Number_i『GOD_i [EP]』（2025年6月2日付）、2位：2.5万DL　 Number_i『No.II』（2025年10月6日付）、3位：2.2万DL　Mrs. GREEN APPLE『10』（2025年7月21日付）

「週間デジタルアルバムランキング」は「2016年11月14日付」よりスタート

＜クレジット：オリコン調べ（2025年10月6日付：集計期間：2025年9月22日〜28日）＞