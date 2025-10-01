Number_i、自身通算5作目のデジタルアルバム1位 今年度初週DL数1位、2位を独占【オリコンランキング】
Number_i『No.II』が、初週DL数2万4684DLを記録し、10月1日発表の最新「オリコン週間デジタルアルバムランキング」1位に初登場。同ランキングにおいて、自身通算5作目の1位となった【※1】。
【写真】いい笑顔！仲睦まじい様子を見せたNumber_i
初週DL数2万4684DLは、前作の『GOD_i [EP]』に次ぐ初週DL数今年度2位【※2】を記録。「週間デジタルアルバムランキング」の今年度初週DL数記録は、Number_iが1位と2位を独占【※3】した。
本作は、Number_iの2ndフルアルバム。2025年8月25日付「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」で初登場1位を獲得した「未確認領域」や、各メンバーのソロ楽曲などを含む全16曲が収録されている。
【※1】Number_iの「週間デジタルアルバムランキング」1位獲得作品／『GOAT』『No.O -ring-』『No.I』『GOD_i [EP]』『No.II』
【※2】今年度は、「2024年12月23日付」よりスタート
【※3】オリコン週間デジタルアルバムランキング 今年度初週DL数 TOP3※2025年10月6日付現在／1位：2.7万DL Number_i『GOD_i [EP]』（2025年6月2日付）、2位：2.5万DL Number_i『No.II』（2025年10月6日付）、3位：2.2万DL Mrs. GREEN APPLE『10』（2025年7月21日付）
「週間デジタルアルバムランキング」は「2016年11月14日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2025年10月6日付：集計期間：2025年9月22日〜28日）＞
