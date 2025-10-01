Mrs. GREEN APPLE「クスシキ」、再生数2億を突破 “今年度最速”自身の記録更新【オリコンランキング】
Mrs. GREEN APPLEの「クスシキ」が、10月1日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、累積再生数2億回を突破した。
【動画】今年4月に配信、ミセス「クスシキ」
週間再生数は451.3万回（4,513,356回）で10位にランクイン。累積再生数は2億392.8万回（203,927,530回）となった。
2025年4月14日付の同ランキング初登場から登場26週で累積再生数2億回を突破。登場19週で累積再生数2億回を突破した「ライラック」に次ぐ自身2番目の速さでの達成となった。また、2025年8月25日付で達成したMrs. GREEN APPLE「ダーリン」の30週を上回り、今年度配信楽曲最速での累積再生数2億回突破【※1】となった。
これでMrs. GREEN APPLEは、自身通算19作目の2億回再生突破となり、歴代単独1位の「アーティスト別2億回再生突破作品数」記録【※2】を自己更新している。
なお、Mrs. GREEN APPLEの累積再生数2億回を突破した作品は、達成順に「インフェルノ」「青と夏」「点描の唄 （feat. 井上苑子）」「ダンスホール」「僕のこと」「Soranji」「ケセラセラ」「ロマンチシズム」「Magic」「ブルーアンビエンス(feat. asmi)」「ライラック」「WanteD! WanteD!」「私は最強」「StaRt」「familie」「コロンブス」「ダーリン」「ビターバカンス」となる。
【※1】今年度は、「2024年12月23日付」よりスタート。（2024年12月23日付の集計開始日：2024年12月9日以降に配信された作品が対象）
【※2】「累積再生数2億回突破作品数」記録※同順位は達成順
1位：Mrs. GREEN APPLE（19作）
2位：YOASOBI （13作）
3位：Official髭男dism、Vaundy（11作）
本作は、2025年4月期に放送されたTVアニメ『薬屋のひとりごと』（日本テレビ系）第2期第2クールのオープニングテーマとなっている。
＜クレジット：オリコン調べ（2025年10月6日付：集計期間：2025年9月22日〜28日）＞
