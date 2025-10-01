マルセイユvsアヤックス スタメン発表
[9.30 欧州CLリーグフェーズ第2節](スタッド ヴェロドローム)
※28:00開始
<出場メンバー>
[マルセイユ]
先発
GK 1 ヘロニモ・ルジ
DF 21 ナイフ・アゲルド
DF 28 バンジャマン・パバール
DF 32 ファクンド・メディナ
DF 33 エメルソン・パルミエリ
MF 10 メイソン・グリーンウッド
MF 14 イゴール・パイシャオン
MF 17 マット・オライリー
MF 18 アーサー・フェルメーレン
MF 26 ビラル・ナジア
FW 97 ピエール・エメリク・オーバメヤン
控え
GK 12 J. de Lange
GK 40 J. Van Neck
DF 4 CJ・イーガン・ライリー
DF 5 レオナルド・バレルディ
DF 62 ミゲル・ムリージョ
MF 8 アンジェル・ゴメス
MF 23 ピエール・エミール・ホイビュア
FW 9 アミーヌ・グイリ
FW 22 ティモシー・ウェア
FW 34 ロビニオ・バズ
監督
ロベルト・デ・ゼルビ
[アヤックス]
先発
GK 1 ビテスラフ・ヤロシュ
DF 2 ルーカス・ローザ
DF 4 板倉滉
DF 5 O. Wijndal
DF 15 Y. Baas
MF 6 Y. Regeer
MF 8 ケネス・テイラー
MF 18 デイビィ・クラーセン
FW 10 オスカル・グロフ
FW 11 M. Godts
FW 23 ステーフェン ベルハイス
控え
GK 22 レムコ・パスヴェール
GK 52 P. Reverson
DF 3 A. Gaaei
DF 24 ジョルシー・モキオ
DF 37 ヨシプ シュタロ
DF 41 G. Alders
MF 28 K. Fitz-Jim
FW 7 ラウール・モロ
FW 17 オリバー・エドバールセン
FW 19 D. Konadu
FW 43 R. Bounida
監督
ヨン ハイティンハ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
