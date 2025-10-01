[9.30 欧州CLリーグフェーズ第2節](スタッド ヴェロドローム)

※28:00開始

<出場メンバー>

[マルセイユ]

先発

GK 1 ヘロニモ・ルジ

DF 21 ナイフ・アゲルド

DF 28 バンジャマン・パバール

DF 32 ファクンド・メディナ

DF 33 エメルソン・パルミエリ

MF 10 メイソン・グリーンウッド

MF 14 イゴール・パイシャオン

MF 17 マット・オライリー

MF 18 アーサー・フェルメーレン

MF 26 ビラル・ナジア

FW 97 ピエール・エメリク・オーバメヤン

控え

GK 12 J. de Lange

GK 40 J. Van Neck

DF 4 CJ・イーガン・ライリー

DF 5 レオナルド・バレルディ

DF 62 ミゲル・ムリージョ

MF 8 アンジェル・ゴメス

MF 23 ピエール・エミール・ホイビュア

FW 9 アミーヌ・グイリ

FW 22 ティモシー・ウェア

FW 34 ロビニオ・バズ

監督

ロベルト・デ・ゼルビ

[アヤックス]

先発

GK 1 ビテスラフ・ヤロシュ

DF 2 ルーカス・ローザ

DF 4 板倉滉

DF 5 O. Wijndal

DF 15 Y. Baas

MF 6 Y. Regeer

MF 8 ケネス・テイラー

MF 18 デイビィ・クラーセン

FW 10 オスカル・グロフ

FW 11 M. Godts

FW 23 ステーフェン ベルハイス

控え

GK 22 レムコ・パスヴェール

GK 52 P. Reverson

DF 3 A. Gaaei

DF 24 ジョルシー・モキオ

DF 37 ヨシプ シュタロ

DF 41 G. Alders

MF 28 K. Fitz-Jim

FW 7 ラウール・モロ

FW 17 オリバー・エドバールセン

FW 19 D. Konadu

FW 43 R. Bounida

監督

ヨン ハイティンハ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります