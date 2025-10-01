A・マドリーvsフランクフルト スタメン発表
[9.30 欧州CLリーグフェーズ第2節](ワンダ・メトロポリターノ)
※28:00開始
<出場メンバー>
[アトレティコ・マドリー]
先発
GK 13 ヤン・オブラク
DF 3 マッテオ・ルッジェーリ
DF 14 マルコス・ジョレンテ
DF 15 クレマン・ラングレ
DF 24 ロビン・ル・ノルマン
MF 4 コナー・ギャラガー
MF 8 パブロ・バリオス
MF 20 ジュリアーノ・シメオネ
MF 22 ジャコモ・ラスパドーリ
FW 7 アントワーヌ・グリーズマン
FW 19 フリアン・アルバレス
控え
GK 1 フアン・ムッソ
GK 31 エスキベル・ガメス
DF 16 ナウエル・モリーナ
DF 17 ダビド・ハンツコ
DF 18 マルク・プビル
DF 21 ハビ・ガラン
MF 6 コケ
MF 10 アレックス・バエナ
MF 28 タウフィク・ザンジ
FW 12 カルロス・マルティン
FW 23 ニコラス・ゴンサレス
監督
ネルソン ヴィヴァス
[フランクフルト]
先発
GK 40 カウア・サントス
DF 3 アルトゥール・テアテ
DF 4 ロビン・コッホ
DF 21 ナサニエル・ブラウン
DF 34 ナムディ・コリンズ
MF 7 アンスガー・クナウフ
MF 8 ファレス・シャイビ
MF 15 エリス・スキリ
MF 20 堂安律
MF 42 ジャン・ウズン
FW 9 ヨナタン・ブルカルト
控え
GK 23 ミハエル・ツェッテラー
DF 2 E. Baum
DF 5 A. Amenda
DF 24 オーレリオ・ブタ
MF 6 オスカー・ホイルンド
MF 16 ヒューゴ・ラーション
MF 18 マフムード・ダフード
MF 22 ティモシー・チャンドラー
MF 27 マリオ・ゲッツェ
FW 17 エリェ・ワイ
FW 19 ジャン・マテオ・ボハヤ
FW 30 ミシー・バチュアイ
監督
ディノ・トップメラー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります