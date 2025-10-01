茨城県が誇る豊富な農林水産物を広く発信する食のイベント『茨城をたべよう収穫祭〜食の宝庫グルメセレクション〜』が、2025年10月4日(土)・5日(日)の2日間、駒沢オリンピック公園で開催されます。

ミシュラン掲載の名店による限定グルメや、県内で人気のクラフトビール、人気アニメの声優・キャストによるトークショーなど、見どころ満載のイベントです。

入場は無料で、食欲の秋に茨城の魅力を心ゆくまで堪能できます。

茨城をたべよう収穫祭〜食の宝庫グルメセレクション〜

開催日時：2025年10月4日(土)・5日(日) 各日11:00〜16:00

会場：駒沢オリンピック公園 中央広場

入場料：無料

主催：茨城県

茨城自慢のグルメが一堂に集結

会場には、茨城自慢のグルメが大集合。

ミシュランやゴ・エ・ミヨに掲載される名店が、このイベントのためだけの限定オリジナルグルメを提供するほか、茨城県民が愛する地元最強グルメ店など、約77店が出店予定です。

さらに、市町村対抗ご当地グルメイベント「シン・いばらきメシ総選挙2024」のエントリーグルメも再集結します。

クラフトビールバーを初開設

世界的に有名な「常陸野ネストビール(木内酒造)」をはじめ、県内で盛り上がりを見せるクラフトビールをほぼ網羅した「クラフトビールバー」が初めて開設されます。

茨城の多彩なクラフトビールを飲み比べできる絶好の機会です。

ステージイベント＆アトラクション

豪華ゲストによるトークショー

10月4日(土)には、豪華ゲストによるトークショーが開催されます。

茨城とゆかりの深いアニメ「ガールズ＆パンツァー」から声優の渕上舞さん、茅野愛衣さん、福圓美里さんが登場。

さらに、「ラブライブ！スーパースター!!」からキャストの結那さんと坂倉花さんも出演します。

日本一!?の巨大射的場

会場には、幅17メートルにも及ぶ日本一!?の「巨大射的場」が出現。

会場内での割引券などが当たる、大人も子どもも楽しめるアトラクションです。

茨城の極上グルメからクラフトビール、人気アニメのステージまで、一日中楽しめるコンテンツが満載。

家族や友人と一緒に、茨城の食と文化の魅力を発見できる2日間です。

駒沢オリンピック公園で開催される『茨城をたべよう収穫祭』の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 食欲の秋に茨城の魅力を心ゆくまで堪能！茨城をたべよう収穫祭〜食の宝庫グルメセレクション〜 appeared first on Dtimes.