TRILIA株式会社が運営する、キャンペーン情報プラットフォーム「キャンペーンバンク」にて、広告掲載料金を期間限定で無料とするキャンペーンが2025年10月末まで実施されます。

「キャンペーンバンク」は、企業のキャンペーンや紹介コードの情報をお届けする、日本最大級のキャンペーン情報プラットフォームです。

今回の取り組みにより、今後さらに多くのキャンペーン情報がサイトに集まることが期待されます。

TRILIA キャンペーン情報プラットフォーム「キャンペーンバンク」

お得な情報が見つかる「キャンペーンバンク」

「キャンペーンバンク」は、様々な企業のキャンペーン情報やお得な紹介コードなどを網羅的に集めて提供しているWebサイトです。

このプラットフォームを通じて、利用者は自分に合ったお得な情報を見つけ、サービスをお得に利用するきっかけを得ることができます。

日々更新されるたくさんのキャンペーン情報の中から、気になる情報を手軽にチェックできる便利なサービスです。

企業向けに広告掲載無料キャンペーンを実施中

「キャンペーンバンク」では現在、サービスのさらなる情報拡充を目指し、広告掲載を希望する企業向けに掲載料金を無料とするキャンペーンを実施しています。

このキャンペーンは2025年10月末まで行われ、期間中はコンテンツの制作費用も無料となります。

利用者にとっては、今後さらに多彩なジャンルのキャンペーン情報が「キャンペーンバンク」に掲載されることが期待できます。

世の中にあふれるお得なキャンペーン情報を見逃さずにキャッチできるプラットフォーム。

ポイ活や節約に関心のある方は、ぜひチェックしてみてください。

TRILIAが運営するキャンペーン情報プラットフォーム「キャンペーンバンク」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 企業のキャンペーンや紹介コードの情報をお届け！TRILIA キャンペーン情報プラットフォーム「キャンペーンバンク」 appeared first on Dtimes.