トッピングが10種類に倍増でカスタマイズ無限大！伝説のすた丼屋 2025年10月1日グランドメニュー改定

丼チェーン「伝説のすた丼屋」「名物すた丼の店」は、2025年10月1日(水)よりグランドメニューの改定を全国の店舗にて実施します。

人気の「油そば」が2玉まで麺増量無料になるほか、トッピングの種類が倍増するなど、食べ応えと選べる楽しさがさらに向上します。

創業以来受け継がれてきた「旨いものを腹いっぱい食べて頑張ってほしい」という想いを形にした新メニューです。

伝説のすた丼屋 2025年10月1日グランドメニュー改定

改定日時：2025年10月1日(水)より

対象店舗：「伝説のすた丼屋」「名物すた丼の店」全国各店舗

※一部店舗では価格・内容が異なります

今回のメニュー改定では、「すた丼」に次ぐ新たな柱として「油そば」を強化。

販売店舗も全国の96％の店舗に拡大し、より多くの方が楽しめるようになります。

麺メニューが麺増量同一価格に

麺メニューの麺増量が、並と同じ価格で楽しめるようになります。

・油そば：並(1玉)／1.5玉／2玉 が同一価格

・肉そば：並(1玉)／1.5玉 が同一価格

こだわり抜いた、すた丼屋の麺メニューを心ゆくまで堪能できます。

「油そば」は、2種類の小麦粉をブレンドした極太麺に、油そば用に開発した特製ニンニク醤油ダレを絡めた、すたみなとボリューム満点のまぜそばです。

豊かな風味と弾力のある麺に濃厚なタレが絡み合い、最後まで箸が止まらない一杯です。

トッピングが5種類から10種類に倍増

トッピングのバリエーションが従来の5種類から10種類に倍増します。

「ぶっかけとろろ」「ネギポン酢」「旨辛ねぎ盛り」「キムチ」といった定番から、「ガーリックバター」「炙りチーズ黒胡椒」「香ばしバターにんにく」「南蛮タルタル」「鬼マヨ明太ポテサラ」「フライド山椒ラー油」といった個性豊かなラインナップが揃います。

すた丼はもちろん、定食や油そばなど全メニューにトッピング可能で、自分だけのオリジナルの味を作り上げることができます。

麺増量無料でボリュームアップした麺メニューと、自由なカスタマイズが楽しめる豊富なトッピング。

腹いっぱい食べたい日の選択肢が、さらに広がります。

「伝説のすた丼屋」のグランドメニュー改定の紹介でした。

