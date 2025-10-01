オーダーメイドのデニムスーツを直接手に取れる！Denew(デニュー) 阪急メンズ東京 ポップアップストア

南青山のデニムスーツ専門店「Denew(デニュー)」は、2025年10月4日(土)と5日(日)の2日間、阪急メンズ東京にてポップアップストアを開催します。

普段は完全予約制の「Denew」ですが、このイベント期間中は予約なしで来店可能。

オーダーメイドのデニムスーツを直接手に取ることができる貴重な機会です。

Denew(デニュー) 阪急メンズ東京 ポップアップストア

開催日：2025年10月4日(土)〜5日(日)

営業時間：11:00〜20:00

場所：阪急メンズ東京 (東京都千代田区有楽町2丁目5-1)

※オーダー承りは閉店の1時間前まで

※納期の目安は約7〜8週間前後

お好みのサイズ、シルエットはもちろん、ボタンや裏地は100種類以上から選べるカスタムメイドのデニムスーツ。

ポップアップストアでは、お得な企画や限定特典も用意されています。

ポップアップストア限定特典

期間中、デニムスーツをオーダーした方には、もれなくデニムトートバッグがプレゼントされます。

さらに、阪急メンズ東京×Denewのオリジナル織ネームが入る特別な仕様です。

10周年記念ラッキーバッグ

価格：各200,000円(税込)

10周年を記念した、大変お得なラッキーバッグが2種類登場します。

「ビジネスラッキーバッグ」はスーツやベスト、デニムシャツなど9点が、「ラギットラッキーバッグ」はスーツやジーンズ、デニムチェスターコートなど8点が入った豪華なセットです。

デニスラフェスタ

価格：2着 55,000円(税込)／3着 75,000円(税込)

通常1着33,000円のオーダーデニムスラックスを、2着・3着とまとめてオーダーすると特別価格になります。

今回からコットンスラックス(チノ生地)も選択可能です。

特別な日を彩るオーダーデニムウェア

光沢感のある美しいデニム生地も多数揃えており、結婚式や成人式といった特別な日にぴったりの一着をオーダーできます。

スーツはタキシード仕様への変更も可能。

今回のポップアップストアでオーダーすれば、2026年の成人式にも間に合うスケジュールです。

また、生地や仕様を細かく設定できるオーダージーンズ(33,000円〜)も人気です。

オーダーメイドのデニムスーツやジーンズを専門スタッフと相談しながら作れる絶好の機会。

お得な企画や限定特典も見逃せません。

阪急メンズ東京で開催される「Denew」ポップアップストアの紹介でした。

